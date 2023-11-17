Всероссийский День самбо Самарский регион встретил в отличной спортивной форме

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Школьники Самарской области тоже встретили праздник на борцовском ковре, решив помериться силой на соревнованиях. Славные традиции самбо, заложенные десятилетия назад на самарской земле, продолжаются и сегодня. В праздничных соревнованиях приняли участие юные спортсмены не только из спортивных секций, на ковре показали высший класс воспитанники секций школ общеобразовательных.

В Самарской области в рамках партийного проекта «Zа самбо» продолжается большая работа по популяризации этого вида спорта. И если ещё в прошлом году в регионе было всего несколько школ, где могли заниматься начинающие самбисты, то сегодня ситуация кардинально изменилась.

«Мы ускорились в работе в разы благодаря усилиям координатора проекта «Zа самбо» в Самарской области, руководителя фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александра Живайкина. Все вопросы решаются оперативно, без проволочек, помогает и поддерживает нас губернатор Дмитрий Азаров, – рассказал Юрий Родомакин, руководитель судейской коллегии Самарской областной федерации самбо. – Своей задачей видим сделать самбо максимально популярным самбо как отечественного вида спорта, а чтобы оно было доступным для всех, в том числе и для обычных сельских мальчишек, в рамках проекта открываем залы самбо и оснащаем их самым необходимым».

«Единая Россия» на протяжении ряда лет развивает инфраструктуру для занятий спортом в целом по стране, в Самарской области этой работе уделяется большое внимание. В основе партийного проекта «Za cамбо» лежит главный принцип - доступность секций самбо для всех желающих.

Участник соревнований, ученик самарской школы № 154 Арсений рассказал, что занимается самбо уже шестой год, поэтому уверенно выступил на праздничных состязаниях в своей возрастной категории.

Член общественного совета партпроекта Илья Саранцев, исполнительный директор Самарской областной федерации самбо, куратор проекта «Самбо – в школу» рассказал, что благодаря федеральному партийному проекту «Единой России» в 34 школах региона уже работают секции самбо и необходимое снаряжение.

«В этом году мы укомплектовали 11 школьных спортзалов. До конца года современные борцовские ковры появятся ещё в пяти школах региона. Теперь стоит другая задача – обучить учителей физкультуры теории и практике самбо, чтобы они могли преподавать начальные навыки этого вида спорта в школьных секциях».

В скором времени начнутся обучающие семинары для преподавателей - физруков. После окончания цикла семинаров - практикумов педагоги смогут со знанием дела вести тренировки в школьных секциях с элементами самбо.

Напомним, что в общей сложности самбо в регионе занимается свыше 7 тысяч человек, более 2 тысяч из них вышли на борцовские ковры благодаря партийному проекту «Zа самбо», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"