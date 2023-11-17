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Всероссийский День самбо Самарский регион встретил в отличной спортивной форме

17 ноября 2023 17:12
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Школьники Самарской области тоже встретили праздник на борцовском ковре, решив помериться силой на соревнованиях.

Школьники Самарской области тоже встретили праздник на борцовском ковре, решив помериться силой на соревнованиях. Славные традиции самбо, заложенные десятилетия назад на самарской земле, продолжаются и сегодня. В праздничных соревнованиях приняли участие юные спортсмены не только из спортивных секций, на ковре показали высший класс воспитанники секций школ общеобразовательных.

В Самарской области в рамках партийного проекта «Zа самбо» продолжается большая работа по популяризации этого вида спорта. И если ещё в прошлом году в регионе было всего несколько школ, где могли заниматься начинающие самбисты, то сегодня ситуация кардинально изменилась.

«Мы ускорились в работе в разы благодаря усилиям координатора проекта «Zа самбо» в Самарской области, руководителя фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александра Живайкина. Все вопросы решаются оперативно, без проволочек, помогает и поддерживает нас губернатор Дмитрий Азаров, – рассказал Юрий Родомакин, руководитель судейской коллегии Самарской областной федерации самбо. – Своей задачей видим сделать самбо максимально популярным самбо как отечественного вида спорта, а чтобы оно было доступным для всех, в том числе и для обычных сельских мальчишек, в рамках проекта открываем залы самбо и оснащаем их самым необходимым». 

«Единая Россия» на протяжении ряда лет развивает инфраструктуру для занятий спортом в целом по стране, в Самарской области этой работе уделяется большое внимание. В основе партийного проекта «Za cамбо» лежит главный принцип  - доступность секций самбо для всех желающих.

Участник соревнований, ученик самарской школы № 154  Арсений рассказал, что занимается самбо уже шестой год, поэтому уверенно выступил на праздничных состязаниях в своей возрастной категории.

Член общественного совета партпроекта Илья Саранцев, исполнительный директор Самарской областной федерации самбо, куратор проекта «Самбо – в школу» рассказал, что благодаря федеральному партийному проекту «Единой России» в 34 школах региона уже работают секции самбо  и необходимое снаряжение.

«В этом году мы укомплектовали 11 школьных спортзалов. До конца года современные борцовские ковры появятся ещё в пяти школах региона. Теперь стоит другая задача – обучить учителей физкультуры теории и практике самбо, чтобы они могли преподавать начальные навыки этого вида спорта в школьных секциях».

В скором времени начнутся обучающие семинары для преподавателей - физруков. После окончания цикла семинаров - практикумов педагоги смогут со знанием дела вести тренировки в школьных секциях с элементами самбо. 

Напомним, что в общей сложности самбо в регионе занимается свыше 7 тысяч человек, более 2 тысяч из них вышли на борцовские ковры благодаря партийному проекту «Zа самбо», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР". 

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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