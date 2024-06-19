В Самаре состоялась рабочая встреча Вячеслава Федорищева с руководством компании "Россети Волга"

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В среду, 19 июня, в Самаре состоялась рабочая встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и генерального директора ПАО "Россети Волга" Александра Гаврилова. Участие в совещании также приняли врио министра энергетики и ЖКХ Владимир Василенко, врио министра экономического развития Дмитрий Богданов, врио руководителя департамента ценового и тарифного регулирования Алена Гаршина, представители руководства энергокомпании и филиала.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: компания является надежным стратегическим партнером в развитии Самарской области, большая совместная работа велась с Правительством региона.

- Знаю, что, возглавляя эту компанию, вы провели большую внутреннюю работу, благодаря которой мы повысили надежность и эффективность поставки энергоресурса, - обратился он к генеральному директору ПАО "Россети Волга" Александру Гаврилову.

Сотрудничество позволит повысить надежность электроснабжения населения, а также обеспечить развитие предприятий на территории региона.

- В Самарской области большое количество промышленных предприятий, и они нуждаются в развитии, а здесь без энергетики никуда, - отметил глава региона.

По мнению врио губернатора, важна совместная позиция в решении многих вопросов – компетенции и знания, которые есть у компании "Россети Волга", должны помочь развитию региона.



В свою очередь Александр Гаврилов заверил: компания "Россети Волга" ориентирована на конструктивное сотрудничество с региональной властью в общем деле развития экономики области. Реализация производственных программ позитивно скажется на системной надежности электроснабжения и социально-экономическом развитии региона.

- Мы наметили очень большие планы на ближайшие пять лет, все обязательства выполним в полном объеме, - заявил руководитель компании, отметив также и обязательства социального характера.

Стороны предметно обсудили продолжение сотрудничества. Одной из тем стало регуляторное соглашение между Правительством Самарской области и ПАО "Россети Волга", подписание которого стимулирует интенсивное развитие электросетевой инфраструктуры региона. Кроме того, обсуждалось технологическое присоединение третьего и пятого этапа строительства автомобильной дороги "Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волга в составе международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", оформление земельно-правовых отношений для размещения и эксплуатации объектов сетевых компаний.

- Что касается формирования инвестиционной программы - объектов в регионе достаточно много, тех, которые необходимо подключать к энергетике. Здесь надо выработать механизм совместной работы, такой, чтобы без перебоев, в штатном режиме обеспечивалось в кратчайшие сроки надежное качественное обслуживание, - отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона также обратил внимание на вопрос освещения в городах:

- Есть программы, которые позволяют существенно повысить безопасность на улицах, на дорогах за счет правильного подхода к освещению. Эти программы тоже посмотрим подробнее.



В ходе встречи Александр Гаврилов представил Вячеславу Федорищеву нового директора филиала ПАО "Россети Волга" – "Самарские распределительные сети" Станислава Чуфистова. Вся трудовая деятельность Станислава Сергеевича Чуфистова была связана с филиалом ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго". Прошел путь от инженера 2-й категории до заместителя директора по инвестиционной деятельности. Стаж в электроэнергетике - 16 лет. Награжден ведомственными, отраслевыми почетными грамотами и благодарностями.



Стороны договорились продолжать открытый и конструктивный диалог, направленный на реализацию важнейших для Самарской области проектов и устойчивую работу, развитие электросетевого комплекса.

Фото: пресс-служба правительства СО