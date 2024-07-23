Врио губернатора Самарской области назначил помощника и советника

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Помогать Вячеславу Федорищеву будет Дмитрий Алехин, а советовать — Марина Сидухина.

О появлении у главы самарского региона новых помощника и советника Вячеслав Федорищев объявил в ходе заседания правительства в понедельник, 22 июля 2024 года, пишет Обоз.инфо.

«На этой неделе моим распоряжением был назначен помощник губернатора Дмитрий Алехин. Он будет курировать вопросы мобилизационной подготовки, контроля выполнения поручений губернатора, а также финансовой дисциплины в правительстве Самарской области», — заявил врио губернатора Самарской области.

Общественным советником Вячеслава Федорищева стала 61-летняя депутат Губдумы Самарской области , председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина. По словам самого врио губернатора, Вячеслав Федорищев попросил Марину Сидухину «помогать по вопросам законодательной деятельности».

«Много инициатив, которые мы хотели бы ввести на федеральный уровень. У Марины Геннадьевны большой опыт и рассчитываю на ее опыт. Также нужно провести работу в отношении муниципальной реформы», — отметил Вячеслав Федорищев.

Марина Сидухина долгое время работает в Новокуйбышевске. В 2004 году она осуществляла депутатскую деятельность в думе города. С 2010 года избирается в Губернскую думу. В феврале 2024 года ей прочили пост главы Новокуйбышевска, но занять его Сидухина не спешила.