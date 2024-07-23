Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область готовится ко Всероссийскому молодёжному форуму «iBолга»
Самарская область готовится ко Всероссийскому молодёжному форуму «iBолга»
Предсказана величина роста ключевой ставки Банка России
Предсказана величина роста ключевой ставки Банка России
По требованию прокуратуры в кинотеатре в Тольятти устранены нарушения требований пожбезопасности
По требованию прокуратуры в кинотеатре в Тольятти устранены нарушения требований пожбезопасности
в Самаре в рамках празднования Дня физкультурника состоится финал областного фестиваля борьбы "Новая высота"
В Самаре в рамках празднования Дня физкультурника состоится финал областного фестиваля борьбы "Новая высота"
В Волжском районе водитель врезался в забор и слетел в кювет
В Волжском районе водитель врезался в забор и слетел в кювет
в Самаре машина провалилась под асфальт
В Самаре машина провалилась в асфальт
В Тольятти ищут хулигана, избившего мужчину на остановке общественного транспорта
В Тольятти ищут хулигана, избившего мужчину на остановке общественного транспорта
извержение темной плазмы на Солнце может спровоцировать сбои
Извержение темной плазмы на Солнце может спровоцировать сбои
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.78
-0.24
EUR 95.76
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
В Самаре состоится четвертое занятие интерактивной программы «Сказочный июль»
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Врио губернатора Самарской области назначил помощника и советника

23 июля 2024 10:51
138
Врио губернатора Самарской области назначил помощника и советника

Помогать Вячеславу Федорищеву будет Дмитрий Алехин, а советовать — Марина Сидухина.

О появлении у главы самарского региона новых помощника и советника Вячеслав Федорищев объявил в ходе заседания правительства в понедельник, 22 июля 2024 года, пишет Обоз.инфо.

«На этой неделе моим распоряжением был назначен помощник губернатора Дмитрий Алехин. Он будет курировать вопросы мобилизационной подготовки, контроля выполнения поручений губернатора, а также финансовой дисциплины в правительстве Самарской области», — заявил врио губернатора Самарской области.

Общественным советником Вячеслава Федорищева стала 61-летняя депутат Губдумы Самарской области , председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина. По словам самого врио губернатора, Вячеслав Федорищев попросил Марину Сидухину «помогать по вопросам законодательной деятельности».

«Много инициатив, которые мы хотели бы ввести на федеральный уровень. У Марины Геннадьевны большой опыт и рассчитываю на ее опыт. Также нужно провести работу в отношении муниципальной реформы», — отметил Вячеслав Федорищев.

Марина Сидухина долгое время работает в Новокуйбышевске. В 2004 году она осуществляла депутатскую деятельность в думе города. С 2010 года избирается в Губернскую думу. В феврале 2024 года ей прочили пост главы Новокуйбышевска, но занять его Сидухина не спешила.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев поручил создать антикризисную комиссию по догазификации
23 июля 2024, 09:45
Вячеслав Федорищев поручил создать антикризисную комиссию по догазификации региона
В обсуждении вопросов приняли участие руководители министерств, директоры компаний, главы городов и муниципальных районов области. Экономика
138
В Самаре автобусы по маршруту №5 будут следовать по новому расписанию
22 июля 2024, 10:36
В Самаре автобусы №5 будут следовать по новому расписанию
Об этом сообщил перевозчик. Транспорт
372
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
22 июля 2024, 09:25
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
Объявлен оранжевый уровень опасности. Происшествия
351
В центре внимания
Врио губернатора Самарской области назначил помощника и советника
23 июля 2024  10:51
Врио губернатора Самарской области назначил помощника и советника
123
Вячеслав Федорищев поручил создать антикризисную комиссию по догазификации
23 июля 2024  09:45
Вячеслав Федорищев поручил создать антикризисную комиссию по догазификации региона
138
В Самаре автобусы по маршруту №5 будут следовать по новому расписанию
22 июля 2024  10:36
В Самаре автобусы №5 будут следовать по новому расписанию
372
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
22 июля 2024  09:25
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
351
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
21 июля 2024  10:49
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
731
Весь список