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В регионе для мобилизованных проводят курсы управления беспилотными летательными аппаратами

16 октября 2022 15:29
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Призывники Самарской области продолжают подготовку к выполнению задач, которые им предстоит решать в зоне проведения специальной военной операции.

Главное - вспомнить навыки и освоить новые. Мобилизованные Самарской области продолжают подготовку к выполнению задач, которые им предстоит решать в зоне проведения специальной военной операции.

Своим опытом с ними делятся в том числе офицеры, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях.

То, что обучение должно проходить на высоком уроне, не раз подчеркивал Президент России Владимир Путин. В Самарской области, в одной из немногих в стране, помимо привычных занятий по тактике и обращению с оружием, для призывников проводят курсы управления беспилотными летательными аппаратами.

Создали такой класс при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Инициативу поддержали бизнесмены, общественные организации и армия. Сейчас квадрокоптеры - незаменимые помощники военных. В частности, они используются для разведки позиций противника. Это позволяет эффективнее координировать действия подразделений, а значит, добиться нужного результата без потерь состава.

 

Фото:   скриншот видео

 

 

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