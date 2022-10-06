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Воспитанников  «Иволги» отправили в «Самару Космическую»

6 октября 2022 18:00
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Экскурсию в музей «Самара Космическая» для воспитанников центра «Иволга» организовали активисты федерального проекта «Крепкая семья».

Экскурсию в музей «Самара Космическая» для юных самарцев с непростой жизненной историей, организовали активисты федерального проекта «Крепкая семья», который реализует партия "Единая Россия" при поддержке благотворительного фонда имени выдающегося самарского конструктора Дмитрия Козлова.

Каким был первый искусственный спутник Земли, запущенный 65 лет назад, где в Самаре собирают ракеты, за сколько минут можно долететь до космоса и множество других интересных фактов поведали сотрудники музейно-выставочного центра "Самара Космическая" воспитанникам социального центра «Иволга», в котором живут дети, оставшиеся без попечения родителей.

«Неслучайно нас называют «Самара космическая». Уверена, что ребятам очень понравится, и они эту информацию будут передавать и своей семье, и своим детям», - отметила координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина, депутат фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе.

Среди экскурсантов - Алексей Герасимов - юнкор детской телестудии. Он рассказал, что самым запоминающимся экспонатом для него стала деревянная кукла-матрёшка, пару лет назад побывавшая на борту МКС, где провела более 4000 часов.

Экскурсию в музей «Самара Космическая» для воспитанников центра «Иволга» организовали активисты федерального проекта «Крепкая семья», который реализует партия "Единая Россия", и благотворительный фонд имени выдающегося самарского конструктора Дмитрия Козлова.

«Детям очень интересно - здесь рассказывается о первых полётах в космос, о том, какие ракеты бывают, какие бывают спутники, и какие перспективы нас ждут в будущем. Может быть, дети захотят выбрать работу инженера или конструктора и осваивать космос как будущую профессию», - поделился исполнительный директор благотворительного фонда им. Д.И. Козлова Дмитрий Квашин, член общественного совета партийного проекта «Крепкая семья».

По инициативе партийного проекта «Единой России» с «космическими» профессиями продолжат знакомить молодое поколение и на специальных уроках в школах 63-го региона. Не исключено, что многие учащиеся, вдохновлённые космическими историями, продолжат дело современных ракетостроителей и пилотов, откроют ещё неразгаданные тайны Вселенной, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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