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Вопрос капремонта школ и детских садов. Вячеслав Федорищев поставил задачу: не допускать срыва сроков ремонтных работ

9 декабря 2024 17:35
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Одним из важнейших вопросов на совещании облправительства стал капитальный ремонт школ и детских садов.

Завершилось оперативное совещание в Правительстве Самарской области под председательством Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Одним из важнейших вопросов на совещании стал капитальный ремонт школ и детских садов.

К главе региона в социальных сетях обратились жители Жигулевска и сообщили, что в здании ГБОУ СО ООШ №3 до сих пор не завершен капитальный ремонт, школа закрыта, а подрядчик несколько раз переносил сроки.

«Провести короткое служебное расследование на этой неделе. И всех ответственных за ремонт школы привлечь к ответственности за халатность – это первое. Второе – материалы по подрядчику передать в правоохранительные органы. Сроки не раз уже переносились с сентября на ноябрь, а сейчас уже декабрь. До конца недели выводы мне на стол! Это абсолютный приоритет», — сказал губернатор.

Также жители обратились к Вячеславу Федорищеву по аналогичному вопросу: нужен капитальный ремонт детского сада «Рябинка» в селе Воскресенка Волжского района. Сад закрыт с июля 2023 года.

«Мы вопрос по школам и детским садам обсуждали здесь на оперативном совещании не раз. Доклады были хорошие: как мы правильно здесь все делаем. Ответственность за все, что происходит на уровне муниципальных образований, я никогда не отдам только муниципальным образованиям. Это ответственность министров, Администрации губернатора и Правительства. Помощь заключается не в том, чтобы сидеть здесь с большими начальниками и смотреть, как коллеги захлебываются своей работой, а выезжать на место и помогать», — подчеркнул глава региона.

Губернатор поручил министру образования Самарской области Виктору Акопьяну направить в правоохранительные органы информацию по всем сорванным срокам ремонтов образовательных учреждений и детских садов.

«В рамках работы, которую Администрация губернатора будет вести по целям и задачам 2025 года, первый указ – это по организации строительства. Мы договаривались о том, что у нас будут здесь единые подходы. Надо это внутреннее обещание доводить до конца. У нас не могут муниципальные образования обеспечить в должном объеме количество специалистов, которые занимаются организацией конкурсов и обеспечением процедур, поиском квалифицированных подрядчиков, а потом еще и контролем. Мы с вами убеждаемся из раза в раз, приезжая в муниципальное образование. Зачем нам потакать такой системе? Берем ответственность на себя. Решение до конца года, оформленное на бумаге, мне на подпись передавайте, — поручил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Акценты Самара

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