Волонтеры «Единой России» рассказали самарским студентам всю правду о Донбассе

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Что делают волонтеры на Донбассе? Самарские добровольцы, вернувшиеся после выполнения гуманитарной миссии в ЛДНР и на освобожденных территориях, рассказали, в каких экстремальных ситуациях они побывали, рассказали о подвигах наших военных в зоне проведения специальной военной операции.

На встрече в Самарском государственном медицинском университете вместе с волонтерами Антоном Родионовым, Максимом Пименовым и Эдуардом Нестеренко. на вопросы студентов отвечала заместитель Секретаря Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия», председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина.

Марина Геннадьевна рассказала о своём жизненном пути, о поездке в донецкий город Снежное и узнала от студентов, что для них значит быть добровольцем.

В ходе «Диалога на равных» студенты смогли напрямую задать интересующие вопросы депутату и волонтерам.

«Дискуссия прошла на одном дыхании. Особенно ярко запомнились выступления ребят. У них есть, пусть не такой длительный по времени, но очень важный опыт волонтерства. Антон - самый опытный среди них - рассказал ребятам, как несколько раз сопровождал колонны с гуманитарным грузом, как работал на пограничных территориях и помогал людям в пунктах временного размещения. Максим был в Мелитополе Запорожской области, Эдуард - в Волчанске и Купянске Харьковской области. Выполняли гуманитарную миссию. Очень скромно рассказывали о своих волонтерских буднях, но их сверстники прекрасно понимали всю серьезность и важность той работы, которую они выполняли. Думаю, что это даже не обсуждается: парни - герои нашего времени!», - рассказала о встрече Марина Сидухина.

Волонтеры партийного центра «Единой России» пригласили студентов принять участие в формировании и сборе гуманитарной помощи в помощь жителям Донбасса и временным переселенцам.

Ранее молодогвардейцы Самарской области встретились со студентами колледжа связи ПГУТИ и Самарского финансово-экономического колледжа, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"