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Власти США могут ограничить въезд для граждан 10 стран, включая Россию

15 марта 2025 11:20
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Власти США могут ограничить въезд для граждан 10 стран, включая Россию

Власти США намерены ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, включая Россию и Белоруссию. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что с отказом в получении виз могут столкнуться туристы и мигранты, а предприниматели, посещающие страну по вопросам бизнеса, смогут въезжать в США без проблем.

По словам источника издания, список стран составили в Госдепе США несколько недель назад. Все страны распределят по категориям. Гражданам стран, попавших в первую категорию, будет запрещено пересекать американскую границу. К таким странам относятся Афганистан, Бутан, Венесуэла, Иран, Йемен, КНДР, Куба, Ливия, Сирия, Сомали и Судан, пишет Газета.

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