Владимир Путин поздравил избранных губернаторов с успехом на выборах

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Президент поздравил избранных глав регионов с успехом на выборах: «Вы все показали достойные, убедительные результаты». Глава государства отметил: голосование прошло открыто, честно и в конкурентной борьбе.



– Явка также была высокой, что показывает растущую гражданскую зрелость нашего общества: люди понимают, насколько это важно – участвовать в выборах, ответственно определять будущее своего региона, своей страны, а значит, и будущее своей семьи и своих детей.



Владимир Путин акцентировал внимание глав регионов: высокий уровень доверия означает ещё большую ответственность.



– Уверен, вы прекрасно это понимаете и максимально нацелены на то, чтобы оправдать надежды избирателей, жителей регионов на позитивные перемены, на повышение качества и уровня жизни.



Несколько дней назад, во время инаугурации Дмитрий Азаров также подчеркнул, что доверие людей – это большая ответственность, и отметил: жители Самарской области поддержали его на выборах, потому что увидели и оценили, как шаг за шагом улучшается качество жизни в городах и селах.



– Оценка, которую жители дали на прошедших выборах моей работе и работе моих коллег, была бы невозможна без поддержки Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, без реализации национальных проектов, инициированных Президентом, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – В этот непростой период, когда люди в большинстве своём сконцентрированы на других вопросах и задачах, высокая явка говорит о росте доверия к выборам, их легитимности и прозрачности, и в конечном счёте – об укреплении основ государственности. А ещё – о том, что неравнодушных, сознательных, ответственных людей в Самарской области с каждым годом становится больше. Благодарен всем, кто поддержал на этих выборах мою кандидатуру. Спасибо вам, дорогие земляки! Я безусловно благодарен нашему национальному лидеру, Президенту Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и поддержку моего решения повторно избираться на пост губернатора.

Фото: Юлия Рубцова