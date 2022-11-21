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Владимир Путин уволил Павла Астахова

21 ноября 2022 15:39
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Новым детским омбудсменом стала глава Ассоциации организаций в защиту семьи, руководитель пензенского исполкома ОНФ Анна Кузнецова.

Президент РФ Владимир Путин своим указом "освободил П. А. Астахова от должности Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка по собственному желанию", передает ТАСС.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Новым детским омбудсменом президент назначил главу Ассоциации организаций в защиту семьи, руководителя пензенского исполкома ОНФ Анну Кузнецову.

Накануне Астахов отказался комментировать вопрос о своей отставке. "Без комментариев, все сами увидите", - сказал Астахов, отвечая на вопрос ТАСС на всероссийском форуме "Дети! Россия! Будущее!" в Калуге.

Поводом послужил вопрос, заданный им в больнице спасшейся во время шторма на Сямозере девочке: "Ну что, как поплавали?"

Сам детский омбудсмен пояснил, что его слова были вырваны из контекста. "Грубо вырванная из общего чрезвычайно сложного психологически и морально разговора с потерпевшими девочками фраза совершенно не передает характера этой беседы", - заявил он.

Астахов был назначен на должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 30 декабря 2009 года.

 

Архивное фото:  Михаиль Метцель/ТАСС
 

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