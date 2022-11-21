Владимир Путин уволил Павла Астахова

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Президент РФ Владимир Путин своим указом "освободил П. А. Астахова от должности Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка по собственному желанию", передает ТАСС.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Новым детским омбудсменом президент назначил главу Ассоциации организаций в защиту семьи, руководителя пензенского исполкома ОНФ Анну Кузнецову.

Накануне Астахов отказался комментировать вопрос о своей отставке. "Без комментариев, все сами увидите", - сказал Астахов, отвечая на вопрос ТАСС на всероссийском форуме "Дети! Россия! Будущее!" в Калуге.

Поводом послужил вопрос, заданный им в больнице спасшейся во время шторма на Сямозере девочке: "Ну что, как поплавали?"

Сам детский омбудсмен пояснил, что его слова были вырваны из контекста. "Грубо вырванная из общего чрезвычайно сложного психологически и морально разговора с потерпевшими девочками фраза совершенно не передает характера этой беседы", - заявил он.

Астахов был назначен на должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 30 декабря 2009 года.

Архивное фото: Михаиль Метцель/ТАСС

