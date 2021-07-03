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Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

"Реализация настоящей стратегии будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации", - указано в резолюции документа.

Защита традиционных основ общества

Укрепление суверенитета и безопасности РФ и защита традиционных основ российского общества приобретают жизненно важное значение на фоне целенаправленной политики по сдерживанию России извне, отмечается в Стратегии.

"Недружественные страны пытаются использовать имеющиеся в Российской Федерации социально-экономические проблемы для разрушения ее внутреннего единства, инспирирования и радикализации протестного движения, поддержки маргинальных групп и раскола российского общества. Все более активно применяются непрямые методы, направленные на провоцирование долговременной нестабильности внутри Российской Федерации", - говорится, в частности, в документе.

На фоне реализации этой целенаправленной политики по сдерживанию России "жизненно важное значение" для страны "приобретают укрепление ее суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, защита традиционных духовно-нравственных основ российского общества, обеспечение обороны и безопасности, недопущение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации".

Сочетание силы и благополучия

Как отмечается в стратегии, курс на укрепление обороноспособности, внутреннего единства и политической стабильности, модернизацию экономики и развитие промышленности "обеспечил укрепление суверенной государственности России как страны, способной проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, эффективно противостоять попыткам внешнего давления".

"Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит формирование справедливого общества и процветание России", - утверждается в документе. В этой связи, в основе стратегии лежит взаимосвязь и взаимозависимость национальной безопасности РФ и социально-экономического развития страны.

Россия в глобальной политике

В стратегии подчеркивается, что увеличение количества центров мирового экономического и политического развития приводит к формированию новых архитектуры, правил и принципов мироустройства.

"Стремление стран Запада сохранить свою гегемонию, кризис современных моделей и инструментов экономического развития, усиление диспропорций в развитии государств, повышение уровня социального неравенства, стремление транснациональных корпораций ограничить роль государств сопровождаются обострением внутриполитических проблем, усилением межгосударственных противоречий, ослаблением влияния международных институтов и снижением эффективности системы глобальной безопасности", - указано в документе.

Усиливающаяся нестабильность в мире может привести "к попыткам разрешить нарастающие межгосударственные противоречия за счет поиска внутренних и внешних врагов, к разрушению экономики, традиционных ценностей и игнорированию основных прав и свобод человека".

"В условиях нарастающей геополитической напряженности внешняя политика РФ должна способствовать повышению устойчивости системы международных отношений, опирающейся на международное право, принципы всеобщей, равной и неделимой безопасности, углублению многостороннего взаимодействия без разделительных линий и блоковых подходов в целях совместного решения глобальных и региональных проблем при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций (ООН) и ее Совета Безопасности", - говорится в стратегии.

Экономическое развитие России

"Российская Федерация продемонстрировала всему миру свою экономическую устойчивость и доказала способность противостоять внешнему санкционному давлению. Продолжается работа по снижению зависимости от импорта в ключевых отраслях экономики. Повысился уровень продовольственной и энергетической безопасности", - указано также в стратегии.

Для перехода России на новый уровень экономического развития и повышение качества жизни граждан принимаются комплексные меры в сфере демографии, здравоохранения, борьбы с бедностью и заботы об окружающей среде. "Развитие научного потенциала, повышение качества и доступности образования ускорят структурную перестройку российской экономики", - подчеркивается в документе.

В стратегии указано, что для защиты национальных интересов России от внешних и внутренних угроз, "в том числе от недружественных действий иностранных государств", необходимо "повысить эффективность использования имеющихся достижений и конкурентных преимуществ РФ с учетом долгосрочных тенденций мирового развития".

При этом авторы документа отметили, что в условиях стагнации в мире все большее распространение получают санкции и протекционизм, а на Россию и ее партнеров оказывается открытое политическое и экономическое давление.

"Повышенное внимание мирового сообщества к проблемам изменения климата и сохранения благоприятной окружающей среды используется в качестве предлога для ограничения доступа российских компаний к экспортным рынкам, сдерживания развития российской промышленности, установления контроля над транспортными маршрутами, воспрепятствования освоению Россией Арктики", - говорится в стратегии.

Силовое давление

Военные угрозы для России растут: этому способствуют попытки силового давления на страну и ее партнеров, отработка применения ядерного оружия вблизи российских границ. Такие выводы содержатся в документе.

В нем отмечается, что военно-политическая обстановка в мире характеризуется формированием новых глобальных и региональных центров силы, обострением борьбы между ними за сферы влияния. Возрастает значение военной силы как инструмента достижения субъектами международных отношений своих геополитических целей.

"Усилению военных опасностей и военных угроз Российской Федерации способствуют попытки силового давления на Россию, ее союзников и партнеров, наращивание военной инфраструктуры Организации Североатлантического договора вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, отработка применения против Российской Федерации крупных военных формирований и ядерного оружия", - указано в документе.

В стратегии говорится, что для защиты национальных интересов России от внешних и внутренних угроз, "в том числе от недружественных действий иностранных государств", необходимо "повысить эффективность использования имеющихся достижений и конкурентных преимуществ РФ с учетом долгосрочных тенденций мирового развития".

Ответ на недружественные действия

Россия в праве предпринять симметричные и асимметричные меры в ответ на недружественные действия со стороны иностранных государств, говорится в документе.

"В случае совершения иностранными государствами недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации, в том числе связанных с применением ограничительных мер (санкций) политического или экономического характера либо использованием современных информационно-коммуникационных технологий, Российская Федерация считает правомерным принять симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения таких недружественных действий, а также для предотвращения их повторения в будущем", - указывается в документе.

Выведение из строя объектов IT-инфраструктуры

Вооруженные силы иностранных государств отрабатывают действия по выведению из строя объектов критической IT-инфраструктуры России, говорится в тексте Стратегии

"Активизируется деятельность специальных служб иностранных государств по проведению разведывательных и иных операций в российском информационном пространстве. Вооруженные силы таких государств отрабатывают действия по выведению из строя объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", - сказано в документе.

"Вестернизация" культуры

Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Россией своего культурного суверенитета, говорится в Стратегии.

"Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Российской федерацией своего культурного суверенитета. Участились попытки фальсификации российской и мировой истории, искажения исторической правды и уничтожения исторической памяти, разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов, ослабления государствообразующего народа", - говорится в документе.

В стратегии также отмечается, что в современном мире абсолютизируется свобода личности, осуществляется активная пропаганда вседозволенности, безнравственности и эгоизма, насаждается культ насилия, потребления и наслаждения.

"Проблемы межнациональных и межконфессиональных отношений становятся предметом геополитических игр и спекуляций, порождающих вражду и ненависть", - утверждается в документе.

Согласно ему, насаждение чуждых идеалов и ценностей, осуществление без учета исторических традиций и опыта предшествующих поколений реформ в области образования, науки, культуры, религии, языка и информационной деятельности подрывают основы политической стабильности и государственности.

"Пересмотр базовых норм морали, психологическое манипулирование наносят непоправимый ущерб нравственному здоровью человека", - резюмируется в стратегии.

Отказ США от обязательств в сфере контроля над вооружениями

Вашингтон выбрал последовательный курс на отказ от обязательств в сфере контроля над вооружениями, говорится Стратегии.

"На фоне развития потенциала глобальной системы противоракетной обороны Соединенные Штаты Америки проводят последовательный курс на отказ от международных обязательств в области контроля над вооружениями", - говорится в документе.

Отмечается, что планируемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе формирует угрозу стратегической стабильности и международной безопасности.

"Продолжается эскалация напряженности в зонах конфликтов на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Афганистане и на Корейском полуострове. Ослабление систем глобальной и региональной безопасности создает условия для распространения международного терроризма и экстремизма", - добавляется в документе.

Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС