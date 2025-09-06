Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым

73

Глава государства Владимир Путин сегодня работает в Самарской области. Президент провел двустороннюю встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, на которой обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

«Самое главное для нас сейчас – всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей. Мы создали Центр постоянного сопровождения «Сердце воина», предоставляем возможность получить бесплатное второе среднее профессиональное образование, помогаем с адаптацией жилья и расширяем меры поддержки. Продолжаем реализацию проекта «Школа Героев», где бойцы получают знания для работы в органах власти», – рассказал губернатор Вячеслав Федорищев после двусторонней встречи с Владимиром Путиным.

Глава Самарской области подчеркнул, что отдельная миссия региона – помощь детям Запорожья.

«В ближайшее время 12 ребят приедут в приемные семьи Самарской области. Эту работу ведем при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой», – добавил Вячеслав Федорищев.

Губернатор Самарской области представил Президенту России Владимиру Путину ряд высокотехнологичных инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе: развитие беспилотных авиационных систем; локализация производства ветроустановок и промышленных роботов, создание первого в России завода по производству ксантановой камеди.

«Регион в ближайшее время получит федеральные средства – более 10 млрд рублей. На развитие особой экономической зоны, на переселение граждан из аварийного жилья, модернизацию объектов ЖКХ. Работу в этих направлениях ведем при поддержке Марата Шакирзяновича Хуснуллина, заместителя Председателя Правительства РФ», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Кроме того, глава региона особый акцент сделал на социальную политику.

«Мы объявили в области Десятилетие многодетной семьи и наращиваем меры поддержки. Также поставили перед собой задачу за три года полностью обеспечить жильем детей-сирот. Увеличиваем темпы модернизации здравоохранения: строим новые ФАПы и ремонтируем больницы», - отметил Вячеслав Федорищев.

Также губернатор доложил Президенту о выполнении январского поручения по созданию Научного центра мирового уровня и Института беспилотной авиации, и о другом важном стратегическом проекте – межвузовском кампусе в Самаре, который станет центром компетенций в области беспилотных роботизированных комплексов.

Вячеслав Федорищев поблагодарил главу государства за постоянное внимание и всестороннюю поддержку Самарской области.

Фото: Департамент информационной политики региона