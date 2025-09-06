Я нашел ошибку
Главные новости:
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
5 сентября Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. В результате досмотра в ее чемодане обнаружили электронную сигарету с наркотическим веществом.
Суд назначил актрисе Тарасовой запрет определенных действий на два месяца
Заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью он не будет.
20-летний тольяттинец незаконно использовал документы для образования юридического лица
По словам политика, служебные романы между женатыми коллегами часто приводят к разводу и семейным драмам.
В России предлагают ввести санкции для женатых сотрудников за флирт на рабочем месте
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий подростка обнаружили в Тольятти.
Полицейскими региона разыскан 16-летний подросток, который ушел из дома 1 сентября
Специалисты рассказали, как обезопасить себя и своих близких в сезон подъема заболеваемости.
В губернии дан старт прививочный кампании
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым

6 сентября 2025 08:04
73
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым

Глава государства Владимир Путин сегодня работает в Самарской области. Президент провел двустороннюю встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, на которой обсудили вопросы социально-экономического развития региона.
«Самое главное для нас сейчас – всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей. Мы создали Центр постоянного сопровождения «Сердце воина», предоставляем возможность получить бесплатное второе среднее профессиональное образование, помогаем с адаптацией жилья и расширяем меры поддержки. Продолжаем реализацию проекта «Школа Героев», где бойцы получают знания для работы в органах власти», – рассказал губернатор Вячеслав Федорищев после двусторонней встречи с Владимиром Путиным.

Глава Самарской области подчеркнул, что отдельная миссия региона – помощь детям Запорожья.

«В ближайшее время 12 ребят приедут в приемные семьи Самарской области. Эту работу ведем при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой», – добавил Вячеслав Федорищев.

Губернатор Самарской области представил Президенту России Владимиру Путину ряд высокотехнологичных инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе: развитие беспилотных авиационных систем; локализация производства ветроустановок и промышленных роботов, создание первого в России завода по производству ксантановой камеди.

«Регион в ближайшее время получит федеральные средства – более 10 млрд рублей. На развитие особой экономической зоны, на переселение граждан из аварийного жилья, модернизацию объектов ЖКХ. Работу в этих направлениях ведем при поддержке Марата Шакирзяновича Хуснуллина, заместителя Председателя Правительства РФ», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Кроме того, глава региона особый акцент сделал на социальную политику.
«Мы объявили в области Десятилетие многодетной семьи и наращиваем меры поддержки. Также поставили перед собой задачу за три года полностью обеспечить жильем детей-сирот. Увеличиваем темпы модернизации здравоохранения: строим новые ФАПы и ремонтируем больницы», - отметил Вячеслав Федорищев.
Также губернатор доложил Президенту о выполнении январского поручения по созданию Научного центра мирового уровня и Института беспилотной авиации, и о другом важном стратегическом проекте – межвузовском кампусе в Самаре, который станет центром компетенций в области беспилотных роботизированных комплексов.
Вячеслав Федорищев поблагодарил главу государства за постоянное внимание и всестороннюю поддержку Самарской области.

Фото: Департамент информационной политики региона

