Владимир Путин: «Политике в спорте не место»

Владимир Путин выступил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»:

«Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами. В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций.

В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнёров, тех, кто принял решение совсем недавно – взвешенное и справедливое решение – о восстановлении прав Паралимпийского комитета России.

Наша позиция неизменна: доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место», - подчеркнул Владимир Путин.

Фото: скриншот видео kremlin.ru