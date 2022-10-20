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Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции передаются Минэкономразвития

20 октября 2022 21:04
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Это необходимо для оптимизации структуры федеральных органов и повышения эффективности развития туристской индустрии, говорится в документе.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции передаются Минэкономразвития. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

"Передать Министерству экономического развития РФ функции упраздняемого Федерального агентства по туризму", - также следует из документа. В частности, речь идет о функциях по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности, по контролю за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, за деятельностью туроператоров в сфере выездного туризма, организаций, уполномоченных проводить аттестацию инструкторов-проводников. Кроме того, Минэкономразвития передаются правоприменительные функции в сфере туризма.

Указом установлено, что министерство является правопреемником Федерального агентства по туризму по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

В связи с упразднением Ростуризма правительству поручено обеспечить проведение ликвидационных процедур, определить численность служащих Минэкономразвития после передачи ему новых функций, обеспечить решение всех вопросов, необходимых для реализации указа.

Документ вступает в силу со дня подписания.

 

Фото:   ТАСС

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