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Владимир Гутенев провел дистанционный приём граждан Самарской области

12 мая 2022 18:45
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Жители области обращались к парламентарию с вопросами не только частного характера, но и касающимися перспектив дальнейшего развития региона.

Сегодня, 12 мая, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев провел дистанционный приём граждан Самарской области на базе общественной приемной председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Прием проходил в рамках депутатской региональной недели.

Жители области обращались к парламентарию с вопросами не только частного характера, но и касающимися перспектив дальнейшего развития региона.

В частности, от главного инженера ООО «Энергоремсервис» г. Тольятти прозвучало предложение рассмотреть возможность перехода на прогрессивную систему налогообложения физических лиц в Российской Федерации. По его мнению, это поможет наполнить бюджет в условиях санкционного давления Запада и в целом положительно скажется на финансовом благополучии страны.

Владимир Гутенев отметил, что сразу после распада Советского Союза в России была введена прогрессивная шкала налога на доходы физлиц, чем больше доход получал россиянин в год, тем больший налог он платил. С целью вывода зарплат из конвертов и наполняемости бюджета была введена плоская шкала налогообложения в 13%.

«С января прошлого года Федеральным законом был зафиксирован налог в 15% на доходы более 5 млн рублей. Дальнейшее изменение налоговой системы в этом направлении на данный момент не рассматривается, чтобы не спровоцировать работодателей и самих граждан на сокрытие своих доходов», - подчеркнул парламентарий.

Пресс-секретарь Отделения «Молодая Гвардия» г.Тольятти интересовалась сроками создания в Самарской области технопарка по развитию радиоэлектронной промышленности. Глава думского Комитета по промышленности и торговле рассказал о результатах выездного заседания отраслевого Экспертного совета, которое прошло в регионе 13 апреля.

«Именно Самарская область имеет большой потенциал притяжения промышленных компетенций, связанных с разработкой и локализацией инноваций в сфере радиоэлектроники и электронной промышленности. В регионе расположены очень емкие и важные в производственных цепочках кооперации потребителей опорные университеты и Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», индустриальными партнерами которого являются Ростех и Роскосмос. Первый технопарк, который есть возможность развернуть уже в 2023 году, может стать одним из драйверов открытия радиоэлектронных производств и обеспечить связку науки с промышленностью и индустриальными партнерами», - резюмировал Владимир Гутенев.

 

 

 

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