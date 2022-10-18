Вклад Самарской области в восстановление мирной жизни на Донбассе отмечен Бюро высшего совета «ЕР»

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Дмитрий Азаров принял участие в заседании Бюро высшего совета партии «Единая Россия».

В понедельник, 17 октября в Москве Губернатор Самарской области, Секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров принял участие в заседании Бюро высшего совета партии. Глава региона входит в его состав с 2018 года. Бюро – высший партийный орган управления, вместе с Дмитрием Азаровым в него входят Борис Грызлов, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Сергей Собянин, Андрей Турчак, Сергей Нарышкин, Сергей Чемезов и другие руководители высшего уровня – всего 23 человека.

Одной из главных тем повестки стал вопрос помощи новым субъектам России: Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям.

Напомним, Самарская область стала одним из первых субъектов страны, который подписал соглашение о сотрудничестве с городом ДНР Снежное. Регион оказывает содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитии социальной сферы муниципалитета.

Дмитрий Азаров неоднократно выезжал в Снежное, чтобы форсировать проведение работ по различным отраслям, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении городского хозяйства.

По поручению Губернатора вместе с жителями и администрацией Снежного был утвержден план по ремонту ключевых объектов - всего их более 80. Ведутся работы по восстановлению школ, детских садов, больниц и поликлиник, ремонту коммунальной и дорожной инфраструктуры, по большинству объектов эта работа уже завершена.

Кроме ремонтно-строительных работ в образовательных учреждениях, организовано сотрудничество педагогов в плане методической поддержки, передача необходимой учебной, детской литературы, которой очень не хватало в школьных библиотеках Снежного. В город-побратим также доставлен современный спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, компьютеры, школьная мебель, оргтехника.

Комплексная работа региона по ремонту социальных объектов - школ, учреждений дополнительного образования - позволила провести в обновлённой детско-юношеской спортшколе Снежного первые за много десятилетий крупные соревнования по спортивной борьбе.

Соревнование прошло в День освобождения Донбасса, организаторами выступила Донецкая народная республика, Самарская область и партия «Единая Россия».

Дмитрий Азаров поблагодарил за поддержку в проведении турнира Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, Члена Бюро высшего совета «Единой России» Александра Карелина и руководителя ЦИК партии Александра Сидякина, который приехал на турнир вместе с известным бойцом Джеффом Монсоном. «Для ребят, для всех жителей Снежного это было огромное событие, символ возвращения к мирной жизни после ужасов войны»,- отметил Дмитрий Азаров.

Продолжается и гуманитарная помощь Донбассу. Совместными усилиями жителей региона, бизнеса и органов власти в ДНР и ЛНР были направлены 84 гуманитарные колонны, более 1500 тонн груза. Это продукты питания, средства гигиены, вещи, строительные материалы и многое другое.

Дмитрий Азаров особо отметил работу региона с предприятиями Снежного. Многое для интеграции экономики и промышленности новых регионов делает Председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, Первый зампред «Союза Машиностроителей России», депутат от Самарской области Владимир Гутенев.

Комплексная поддержка Снежного со стороны Самарской области получила высокие оценки и благодарность членов Бюро высшего совета Партии.