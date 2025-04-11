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По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева вице-губернатор Вячеслав Романов провел прием граждан по личным вопросам.

Представители родительского сообщества Олеся Подмарева и Татьяна Грачева обратились с вопросом о сроках завершения капитального ремонта детского сада «Дельфин» в Нефтегорске.

«Из областного бюджета выделены средства в объеме 64 миллиона рублей на ремонт детского сада. Уже сейчас идут демонтажные работы, и к началу нового учебного года, 1 сентября, дети пойдут в обновленный детский сад», — заявил вице-губернатор.

В дошкольном учреждении будет создано все необходимое для развития детей: уютные помещения с новой мебелью, игровой зал, современный пищевой блок.

«Мы сделаем так, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно и безопасно», - сказал Вячеслав Михайлович.

Екатерина Морозова и Юлия Житина, жительницы Чапаевска, обратились с просьбой провести капитальный ремонт общеобразовательной школы № 1, расположенной по адресу: улица Куйбышева, 13А.

«Мы хотим, чтобы наши дети учились в современной, комфортной и безопасной школе», - сказали жительницы.

«У нас есть ряд образовательных учреждений, находящихся в сложных условиях, потому что они были построены много лет назад. Например, школа в Чапаевске, о которой идёт речь, была возведена в 1959 году и с тех пор не проходила капитальный ремонт. Поэтому в регионе была разработана программа социально-экономического развития, и данная школа включена в неё. На ремонт учебного заведения выделено 97 миллионов рублей из областного бюджета. И уже 1 сентября ученики начнут учебный год в обновлённой школе», — заверил вице-губернатор Вячеслав Романов.

Жители поселка Варламово Сызранского района Михаил Лазарев и Анна Уренцева обратились к вице-губернатору с просьбой сохранить медицинское обслуживание в поселке, так как местная поликлиника требует реконструкции. Поликлиника состоит из трех корпусов, построенных в разное время, и является единым объектом незавершенного строительства.



«В этом году из областного бюджета будут выделены средства на разработку проектно-сметной документации и дальнейшую реконструкцию здания, чтобы ввести в эксплуатацию весь медицинский комплекс в поселке. После подготовки документации станут известны точные объемы необходимого финансирования для завершения строительства», - пояснил вице-губернатор.

Также он добавил, что для обеспечения медицинской помощи жителям в период реконструкции основного здания будет построено модульное здание, где разместятся врачебные кабинеты и диагностическое оборудование.

Мария Чугунова, жительница Тольятти, подняла вопрос благоустройства центральной части четвертого квартала Автозаводского района. Несмотря на близость к различным образовательным и социальным учреждениям, территория находится в неудовлетворительном состоянии.

Вячеслав Романов акцентировал внимание на необходимости первоочередных работ по вывозу бетонных обломков из сквера и приведению его в порядок, отметив, что эти работы будут завершены к 30 мая.

В этом году также запланированы работы по сносу старых конструкций в сквере и подготовка проекта его благоустройства в рамках программы обновления городской территории Тольятти.

«Все предстоящие работы по благоустройству территории будут осуществляться с учетом пожеланий жителей», - подчеркнул Вячеслав Романов.

Фото: пресс-служба Правительства СО