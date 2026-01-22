Виталий Шабалатов встретился с руководителями общественных объединений предпринимателей региона 

Я нашел ошибку
Главные новости:
За 2025 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 5 500 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Самаре транспортная полиция подвела итоги работы за 2025 год
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.
Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
В преддверии Дня российской науки в регионе будет запущен первый научно-популярный маршрут «Крылья науки».
В Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут «Крылья науки»
6 января 2026 года в многоквартирном доме, расположенном по пр. Карла Маркса в Сызрани, произошла коммунальная авария.
Возбуждено уголовное дело против сызранской УК из-за аварии в доме, жители которого остались без тепла
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня.
Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству.
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
Участникам предстояло проявить эрудицию, ведь вместо привычных строк песен перед ними были загадки в виде картинок, символов и ребусов, по которым нужно было определить известную мелодию.
В ИК-15 УФСИН СО прошла музыкальная викторина «Угадай мелодию»
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Выборы в Самарской области

Виталий Шабалатов встретился с руководителями общественных объединений предпринимателей региона 

149
В среду, 21 января 2026 года рабочую встречу с руководителями деловых сообществ провел первый заместитель губернатора Самарской области – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов. 

В Самарской области большое внимание уделяется поддержке и защите интересов малого и среднего бизнеса. В среду, 21 января 2026 года, по поручению губернатора Вячеслава Федорищева рабочую встречу с руководителями деловых сообществ провел первый заместитель губернатора Самарской области – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов. 

Во встрече приняли участие врио заместителя Губернатора Самарской области Вячеслав Романов, врио заместителя председателя Правительства Самарской области – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко, и.о. председателя Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Виталий Белоцкий, президент регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Алексей Гусев, председатель Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Алексей Ульянин, президент союза «Торгово-промышленная палата Самарской области» Валерий Фомичев.

В начале встречи Виталий Шабалатов отметил, что поддержка и защита интересов предпринимательства является приоритетным для регионального правительства вопросом, от которого напрямую зависит социально-экономическое благополучие Самарской области. Он выразил благодарность руководителям общественных объединений предпринимателей за активное участие в его решении: «На протяжении последних лет в диалоге с вами мы системно подходим к созданию условий для роста и развития предпринимательства. Реализуем региональные меры поддержки и преференции, развиваем инвестплощадки, предлагающие готовую инфраструктуру для бизнеса». 

В 2025 году был расширен перечень категорий предприятий, которые могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. В помощь предприятиям региона из государственного фонда развития промышленности Самарской области в прошлом году было предоставлено 36 займов на сумму более 845 млн рублей. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Также были запущены новые программы финансирования для предприятий автокомпонентной отрасли, станкостроения и робототехники, производителей беспилотных систем, оборонно-промышленного комплекса и других. 

Из федерального фонда промышленности предоставлено 11 льготных займов на сумму свыше 7 млрд рублей.

С 1 января 2026 года малый бизнес Самарской области получил возможность перейти на новый налоговый режим. Ожидается, что использование автоматизированной упрощенной системы налогообложения снизит административные издержки бизнеса и создаст более простые и прозрачные условия для работы предпринимателей.

«Благодаря этим и многим другим мерам Самарская область входит в число регионов с наиболее благоприятным инвестиционным климатом. На территории региона осуществляют деятельность более 600 крупных и средних промышленных предприятий. При этом только за 2025 год было зарегистрировано почти 22 тысяч новых субъектов малого и среднего предпринимательства», – подчеркнул глава областного Правительства.

В ходе встречи были также озвучены задачи, которые требуют решения. В их числе продолжение работы по улучшению инвестиционного климата, упрощение административных процедур, образование и подготовка специалистов, совершенствование образовательных программ, обеспечение трудящимся возможностей для повышения квалификации, укрепление транспортной, логистической и цифровой инфраструктуры, внедрение инноваций.

Руководители деловых объединений доложили об итогах деятельности в 2025 году и предложениях по дальнейшему развитию в текущем году, обозначили вопросы, которые требуют содействия Правительства региона. Так, председатель облправительства поддержал идею поддержки семейного бизнеса, которую озвучил Валерий Фомичев. 

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

