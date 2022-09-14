Виктор Кудряшов провел заседание областной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения

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Во вторник, 13 сентября, под руководством председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова состоялось заседание областной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

В нем приняли участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, руководители министерств здравоохранения и образования региона, главы областных ведомств, начальник управления ГИБДД управления МВД по Самарской области Юрий Некрасов, начальник отдела дорожной инспекции управления ГИБДД управления МВД по Самарской области Артем Кудашев, начальник ЦАФАП в области ДД ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Александр Башковатов, заместитель начальника Средне-Волжского управления Государственного автодорожного надзора по Самарской области Евгений Живаев, руководство ГУ МЧС РФ по Самарской области, представители прокуратуры Самарской области, главы муниципальных образований. Участники заседания обсудили проблематику, связанную с причинами происшествий на дорогах, исполнением поручений межведомственной комиссии по профилактике ДТП.

Открывая совещание, Виктор Кудряшов отметил, что по итогам первых семи месяцев текущего года в Самарской области фиксировалась устойчивая тенденция к снижению количества дорожных происшествий, значительно сократилось число инцидентов с трагическим исходом. Однако в августе количество ДТП увеличилось.

«Этого мы допустить не можем. Сегодня мы проанализируем эффективность принятых мер, исполнение поручений прошлого заседания комиссии. Важно понять, где у нас недоработки, и сделать выводы», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Начальник ГИБДД по Самарской области Юрий Некрасов обратил внимание на то, что что в ходе прошлых заседание комиссии был сформирован перечень поручений, призванных снизить аварийность. В текущем году было запланировано выполнить 142 мероприятия, которые должны обеспечить безопасность на отдельных участках дорог.

Глава ведомства поблагодарил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительство региона за обеспечение реализации капиталоемких мер. Средства областного бюджета были направлены на приобретение и установку мобильных и стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений. На дорогах Самарской области сегодня функционирует 750 таких систем. 106 комплексов было установлено в текущем году.

Однако сложнее оказалось с исполнением поручений, не требующих значительных финансовых ресурсов. Это установка дорожных знаков, устройство шумовых полос, установка осевых барьерных ограждений, выравнивание неровностей, смена приоритетов и другие мероприятия, исполнение которых возложено на муниципалитеты.

Кроме того, по данным ГИБДД, наиболее значительный рост ДТП с начала текущего года был зафиксирован на дорогах, находящихся в ведении ФКУ «Поволжуправтодор». Как отметили участники заседания, ведомству необходимо нарастить усилия по мерам профилактики дорожных происшествий.

«На отдельных трассах отсутствуют шумовые полосы, плохо различима разметка. Хочу обратить ваше внимание на то, что мы не просто должны исполнить все планы, а делать это своевременно. Не в августе должна появляться разметка, а с этого мы должны начинать сезон», – обратился к коллегам Виктор Кудряшов.

По-прежнему основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями остаются съезд с полосы движения и выезд на «встречку». На их долю приходится больше половины происшествий. Каждый пятый роковой инцидент происходит при участии транзитного транспорта.

По-прежнему на повестке – рейды и проверки на дорогах. Как отмечает руководство ГИБДД, график проверочных мероприятий сдвинули на ночное время: это позволяет работать более эффективно. За восемь месяцев текущего года инспекторы выявили 4800 случаев вождения в нетрезвом виде. Виновникам грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Участники комиссии отдельно рассмотрели вопрос о мерах по оперативному оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП. По действующим нормам, бригада скорой помощи должна прибыть на место происшествия через 20 минут после вызова. Сейчас показатель исполняется на 93%, к концу года медики планируют прийти к 100%-ному исполнению.

Министр здравоохранения Армен Бенян рассказал о мерах по совершенствованию системы оказания скорой медицинской помощи: все отделения и станции работают в единой информационной системе, бригады оперативно получают вызовы. К концу года к четырем станциям скорой помощи будут присоединены все отделения скорой центральных районных больниц. Растет количество бригад скорых. Для организации эффективной помощи участникам ДТП привлекают силы санитарной авиации. Уже до конца года в дополнение к двум действующим трассовым пунктам медицины катастроф в регионе откроют третий. Кроме того, до конца года планируется приобрести хроматограф для оперативного выявления психоактивных веществ в крови водителей транспортных средств.

Фото: пресс-служба правительства СО