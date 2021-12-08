100

7 декабря 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области. Кабинетом министров было рассмотрено и утверждено 7 вопросов.

Министерством социально-демографической и семейной политики представлен законопроект, предусматривающий продление до 31 декабря 2024 года действие областного закона «О мерах, направленных на обеспечение исполнения областного бюджета в 2010 – 2023 годах». Законом установлено процентное соотношение расходов на материально-техническое обеспечение деятельности одного специалиста, осуществляющего исполнение переданных государственных полномочий по опеке и попечительству. Законопроект одобрен и далее поступит на рассмотрение Самарской Губернской Думы.

В ходе обсуждения глава г.о. Тольятти Николай Ренц обратил внимание на то, что расходы на переданные полномочия не индексировались несколько лет. Председатель регионального Правительства поручил министерству провести работу по пересмотру базы для расчета субвенций в целом: «Вопрос назрел, он связан с созданием нормальных условий работы специалистов, которые исполняют переданные полномочия по социальной защите граждан. Нам важно, чтобы люди работали в нормальных условиях. Нужно провести этот анализ в течение месяца».

На заседании областного Правительства одобрен законопроект, вносящий изменения в областной закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Законопроект разработан в связи с уточнением параметров бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области.

Законопроектом предлагается учесть дополнительные целевые безвозмездные поступления в 2021 году в сумме 3 086 667,6 тыс. рублей. Дополнительные доходы обеспечены за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС и федерального бюджета, предназначенные на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией.

В целом увеличение бюджета Фонда на 2021 год планируется в сумме 2 947 913,1 тыс. рублей. Доходы составят 46 292 378 тыс. рублей; расходы – 46 336 460,6 тыс. рублей. Превышение расходов над доходами в сумме 44 082,6 тыс. рублей обеспечено остатками средств, сложившимися на счете Фонда по состоянию на 1 января текущего года. Общие параметры доходной и расходной частей бюджета планового периода 2022-2023 годов остались без изменений.

Рассмотрен вопрос, касающийся установления на 2022 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Как отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов, расчет минимального размера взноса осуществлен в соответствии с методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, которые включают оценку общей потребности в средствах на финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, входящих в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; доступность минимального размера взноса для граждан - собственников помещений в многоквартирных домах с учетом совокупных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; достаточность финансовых средств, формируемых исходя из устанавливаемого минимального размера взноса для обеспечения выполнения региональной программы. Экономически обоснованный размер взноса, согласно расчетам независимой экспертной организации, составляет для многоквартирных домов до 5 этажей – 10,63 рубля; для МКД с этажностью 6 этажей и выше – 10,41 рубля.

На 2022 год предусматривается установление минимального размера взноса 7,27 рубля на 1 м2 – для многоквартирных домов до 5 этажей включительно (на 31,6% ниже экономически обоснованного уровня) и 8,36 рубля для МКД с этажностью 6 этажей и выше (на 19,7% ниже экономически обоснованного уровня). При этом по информации министерства, средний размер минимального взноса по стране в 2021 году составляет 11,7 рублей, по Приволжскому федеральному округу – 7,62 рублей. В настоящее время средний размер взноса в Самарской области – 7,12 рублей (8 место среди регионов ПФО). С планируемым повышением средний тариф в регионе составит 7,81 рублей.

«При формировании регионального бюджета мы, безусловно, учитываем разницу между фактически принятым и экономически обоснованным уровнем минимального взноса на капитальный ремонт. В текущем году на эти цели была заложена рекордная за последние годы сумма – 1 млрд. 760 млн. рублей. Естественно, мы будем продолжать компенсировать эту разницу. При этом, очевидно, объемы вложений бюджета будут возрастать, учитывая, что есть ряд системных вопросов, которые не решались длительной период времени», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Александр Мордвинов добавил, что областной Фонд капитального ремонта каждый год наращивает темпы выполнения работ по капремонту жилых домов. Если в прошлом году было отремонтировано 500 домов, то в этом году будет отремонтировано более 800 МКД.

Принято решение о направлении на рассмотрение депутатов областного парламента проекта закона, направленного на продление срока перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы до 31 декабря 2026 года. Было отмечено, что за время реализации перераспределенных полномочий органов местного самоуправления министерству имущественных отношений удалось стабилизировать рынок наружной рекламы, стандартизировать нормативную базу в сфере наружной рекламы, значительно увеличить поступления в консолидированный бюджет, повысить эффективность работы по выдаче разрешительной документации по принципу «единого окна».

Что касается сферы градостроительной деятельности, в Самарской области значительно уменьшился срок выдачи разрешительных документов на строительство. Предпринимательское сообщество оценило эффективность этой работы, что было выражено при формировании Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По сравнению с прошлым годом количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, сократилось с 10 до 6. «Мы вошли в группу регионов с наилучшими показателями. Это значит, что нормативная база, сформированная на уровне Правительства Самарской области, значительно облегчает для предпринимателей процедуру получения разрешения на строительство», - отметил первый вице-губернатор.

На заседании регионального Правительства также были одобрены законопроекты «О внесении изменений в Закон Самарской области «О социальной помощи в Самарской области», «О внесении изменений в Закон Самарской области «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства». Далее они поступят на рассмотрение Самарской Губернской Думы.

В заключение заседания членами областного Правительства принято положительное решение о предоставлении бюджетного кредита бюджету городского округа Сызрань.