Виктор Кудряшов провёл заседание антинаркотической комиссии

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22 марта председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание антинаркотической комиссии Самарской области. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств региона, главы муниципалитетов, руководство территориальных управлений правоохранительных и надзорных органов, представители Общественной палаты Самарской области, Росгвардии. Заседание состоялось в режиме видеоконференции.

Открывая заседание, Виктор Кудряшов отметил позитивную динамику по снижению числа случаев выявления употребления наркотиков, отравления наркотическими веществами, летальных исходов в связи с употреблением запрещенных препаратов, роста раскрываемости правонарушений: «Противодействие распространению наркомании остается одним из важнейших направлений нашей работы. В последние годы эта работа приносит определенный результат. Сокращается общее число зарегистрированных потребителей наркотиков – за 6 лет их число уменьшилось в 2,5 раза. Между тем, коллеги, это совершенно не должно никого успокаивать. Нам предстоит огромная работа по профилактике наркомании и противодействию распространению наркомании, помощи людям, которые страдают этим заболеванием».

Подробный анализ ситуации в области представил в своем докладе руководитель аппарата антинаркотической комиссии Вадим Картавченко. Наркологической службой региона в 2022 году зафиксировано снижение общего числа граждан, поставленных на диспансерное наблюдение в связи с потреблением наркотиков впервые (на 5%). Снижение отмечается и по таким критериям, как вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков и уровень криминогенности наркомании среди несовершеннолетних.

Что касается криминогенной обстановки, то в 2022 году на 15% выросла раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Кроме того, в минувшем году Самарские правоохранители пресекли деятельность крупной незаконной лаборатории по производству запрещенных препаратов. Из незаконного оборота было изъято на 23% наркотических веществ больше, чем в прошлом году.

Участники комиссии заслушали заместителя главы городского округа Кинель. Администрация города проводит работу, направленную на профилактику наркомании: проходят рейды по местам сбора подростковых компаний, проводятся мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, подросткам помогают в трудоустройстве.

По итогам заседания комиссии Виктор Кудряшов дал ряд поручений, связанных с профилактикой наркомании, выявлением и пресечением деятельности по распространению наркотиков, информационно-разъяснительной работе с гражданами. «Это должна быть командная работа правоохранителей, министерств Правительства Самарской области, муниципалитетов. Считаю, что необходимо скоординировать наши усилия для улучшения ситуации в целом и снижения тяжести последствий незаконного потребления наркотиков. От этой работы зависит жизнь и здоровье людей», – подчеркнул он.

Особое внимание уделят представителям подрастающего поколения. Глава регионального кабмина поручил в ближайшее время провести заседания комиссий по делам несовершеннолетних в муниципалитетах, основной темой которых станет профилактика наркотической зависимости.

Фото: пресс-служба правительства СО