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Виктор Кудряшов провел заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей

25 ноября 2022 17:35
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Обсудили бесперебойное снабжение региона электроэнергией и работу в сложных погодных условиях.

Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов провел заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей. В нем приняли участие руководство министерства энергетики и ЖКХ региона, тарифных органов, ресурсоснабжающих организаций. Участники совещания рассмотрели итоги проверок владельцев сетевого хозяйства на соответствие критериям отнесения к территориальным сетевым организациям, проверок готовности организаций к работе в осенне-зимний период, особенности обеспечения энергоснабжения в период сложных погодных условий.

Открывая совещание, Виктор Кудряшов поблагодарил руководителей ресурсоснабжающих организаций за слаженную работу в условиях ледяного дождя 22–23 ноября. В сложных погодных условиях возникают риски гололедных аварий: обрыва проводов, поломки деталей опор или самих опор, что может повлечь за собой перебои в энергоснабжении потребителей. Председатель Правительства констатировал, что губерния благополучно справилась с ситуацией.
«Ледяной дождь повлек нарушение энергоснабжения во многих субъектах Российской Федерации. В Самарской области нам удалось избежать этого благодаря профессиональной работе энергокомпаний, которые работают на нашей территории. Я буквально каждый час получал информацию об обстановке, но техническое оснащение, предварительная подготовка, тренировки, которые проводили компании, дали положительный результат. Сегодня можно сказать, что этот непростой погодный фактор успешно преодолен, и мы прошли эти сутки без сбоев», – отметил Виктор Кудряшов.

В этот сложный период энергокомпании провели десятки плавок льда на проводах и грозотросах воздушных линий электропередачи. При плавке гололеда по проводам кратковременно пропускается электрический ток для нагрева их до температуры плавления. Были разработаны сотни технологических схем и сценариев этого процесса. Территориальные сетевые организации отработали процедуры плавки в ходе многочисленных тренировок, которые были проведены заблаговременно, еще до ухудшения погодных условий.

Еще одним вопросом повестки стало плановой укрупнение территориальных сетевых организаций. В соответствии с изменениями в законодательстве, департамент ценового и тарифного регулирования провел проверки 58 организаций – владельцев сетевого хозяйства - на соответствие уточненным критериям отнесения к территориальным сетевым организациям. Выявлено 12 организаций, которые не соответствуют требованиям действующих нормативов. Такие компании будут выведены из зоны тарифного регулирования и в дальнейшем покинут рынок. Их имущество будет передано более крупным и надежным организациям.

«Процесс укрупнения территориальных сетевых организаций идет активно, но непременным его условием должно оставаться бесперебойное электроснабжение потребителей», – отметил глава регионального кабинета министров.
Сейчас в законодательстве пока четко не прописаны процедуры, регулирующие передачу имущества выбывших компаний. Вместе с тем, план консолидации сетей утвержден и исполняется: потребители, которые находились в зоне ответственности таких организаций, в том числе садово-дачные товарищества, не останутся без электроэнергии.

«Давайте искать механизмы, которые позволят заинтересовывать более крупные компании в приеме имущества ушедших сетей, и выходить на федеральный уровень с законодательной инициативой. Это задача министерства и всего энергетического сообщества», – обратился к коллегам председатель Правительства.

Руководитель управления энергетики министерства и ЖКХ области Вадим Маслов доложил об оценке готовности территориальных сетевых организаций к работе в осенне-зимний период. По методике, утвержденной протоколом федерального штаба, проверили 22 организации. В результате 17 признаны полностью готовыми к работе, 5 компаний – готовыми с условиями. Последним поручено устранить недостатки в кратчайшие сроки.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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