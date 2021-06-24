Виктор Кудряшов провел совещание  по вопросам реализации проекта по созданию крупного мусороперерабатывающего комплекса в Тольятти

187

В среду, 23 июня, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с представителями министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона во главе с министром Александром Мордвиновым, заместителем председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы Денисом Волковым и представителями компании «ЭкоРесурсПоволжье» по вопросам реализации проекта по созданию крупного мусороперерабатывающего комплекса в Тольятти.

В настоящее время ООО «ЭкоРесурсПоволжье» реализует крупный инвестиционный проект, в рамках которого планируется провести масштабную реконструкцию комплекса по приему и переработке отходов в Тольятти. Ожидается, что мощность комплекса после реконструкции увеличится до 300 тысяч тонн отходов в год.

Проект предусматривает поэтапный переход к увеличению доли переработки отходов в общем объеме собранных ТKО. На территории станции появится современный производственный комплекс, который будет включать в себя несколько линий по обработке и утилизации отходов, например, такие, как компостирование органических и пищевых отходов с применением современной системы BioComSystem-BCS, переработка крупногабаритных отходов, переработка древесных отходов с последующим производством топливных гранул – пеллет и другие. Объем запланированных предприятием инвестиций в проект превышает 879 млн. рублей.

Кроме того, дополнительные средства на реализацию проекта поступят из федерального бюджета. Договоренность об этом была достигнута на Петербургском экономическом форуме в ходе переговоров первого вице-губернатора Виктора Кудряшова с представителем руководства ППК «Российский экологический оператор».

«В рамках договоренности с РЭО мы планируем получить дополнительно на реализацию проекта от 300 до 350 млн рублей. Для этого компания «ЭкоРесурсПоволжье» и министерство ЖКХ должны выполнить ряд условий и подготовить пакет документов. Правительство региона готово оказать инвесторам всестороннюю поддержку. Сделаем все возможное, чтобы в Тольятти как можно быстрее появился крупный современный комплекс по обращению с ТКО», - подчеркнул председатель областного Правительства.

Участники совещания обсудили вопросы, связанные с подготовкой пакета документов. Одним из условий получения федеральной поддержки станет увеличение доли перерабатываемых отходов до 50% к 2025 году. Руководство ООО «ЭкоРесурсПоволжье» подтвердило, что готово взять на себя такие обязательства.

С участием средств федерального бюджета на территории Самарской области планируется построить еще четыре многофункциональных комплекса по обращению с ТКО: в Сергиевском, Хворостянском, Большечерниговском и Кинельском районах.