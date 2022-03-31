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В среду, 30 марта 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам развития рынка газомоторного топлива. В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин, министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, директор Средневолжского филиала «Газпром газомоторное топливо» Булат Газизуллин. В формате видеоконференцсвязи к участию в разговоре подключились и.о. гендиректора ООО «Газпром трансгаз Самара» Константин Шабанов, главы ряда городских округов.

Самарская область входит в тройку лидеров среди регионов Приволжского федерального округа по реализации программ развития рынка газомоторного топлива. Здесь расположены девять АГНКС «Газпром газомоторное топливо» и многотопливная автомобильная заправочная станция «Газпром трансгаз Самара». Рост объема реализации компримированного природного газа за 2018-2021 годы составил 72% – с 16 миллионов кубических метров почти до 28 миллионов. Крупнейшие потребители газозаправочной сети – ключевые перевозчики Самарской области, в их числе «СамараАвтоГаз», автобусный парк №3 в Тольятти, а также «Газпром трансгаз Самара», компания «Трансгрузкарго» и «Автодоринжинириг».

Правительство региона оказывает поддержку автовладельцам и компаниям, желающим перевести автомобили на этот вид топлива. Для всех владельцев газомоторной техники снижен транспортный налог. На совещании обсудили меры, которые будут приниматься для дальнейшего расширения использования экотоплива в регионе.

Виктор Кудряшов поручил министерствам и муниципальным органам власти оказывать содействие в предоставлении земельных участков под строительство газозаправочных станций и сокращении сроков подключения новых объектов к инженерным сетям. Минпромторгу поручено учесть востребованность газомоторного транспорта при планировании закупок коммунальной и пассажирской техники, а также рассмотреть возможность выделения из регионального бюджета финансирования на переоборудование действующего автопарка.

«Рынок газомоторного топлива развивается очень активно, создается инфраструктура, более чем в семь раз за последние пять лет увеличилось потребление газа в качестве моторного топлива, и сегодня две крупнейшие российские компании занимаются строительством газонаполнительных станций. Лидером здесь являются «Газпром газомоторное топливо», и компания «Роснефть» также реализует эту программу. Только в текущем году, как мы планируем, будет введено шесть новых газонаполнительных станций, а всего за период до 2024 года в Самарской области появятся 15 новых современных объектов.

Правительство области создает дополнительные стимулы, чтобы люди приобретали технику, которая работает на газомоторном топливе, или занимались ее переоборудованием. Это более экологично, чем традиционные виды топлива, и более рационально с точки зрения ресурсов. Наша задача – обеспечить людям доступ к этому виду топлива, чтобы заправки располагались в местах, удобных для потребителей. Сегодня инвесторы активно этим вопросом занимаются», – оценил перспективы развития рынка газомоторного топлива Виктор Кудряшов.

Большой вклад в реализацию программы вносит компания «Газпром газомоторное топливо». Руководство компании считает выделение субсидий из региональных и местных бюджетов эффективной мерой для ускорения процесса перевода транспорта на газомоторное топливо.

Как отметил Булат Газизуллин, за последние четыре года газозаправочная инфраструктура «Газпром газомоторное топливо» в регионе увеличилась в полтора раза. В 2018 году введена станция в Тольятти, в 2021 – в Курумоче, Красном Яре и Новокуйбышевске. Объем инвестиций по объектам составил почти 700 млн рублей. Новые станции увеличили газозаправочные мощности более чем на 30 млн кубических метров в год и пользуются популярностью. Объем реализации на станциях в Курумоче и Красном Яре за месяц с начала эксплуатации вырос более чем в 4,5 раза – с 28 до 130 тысяч кубических метров.

«В 2022 году компания планирует ввод еще двух станций – на трассе М-5 в Сергиевском районе и на Заводском шоссе в Самаре. По обоим проектам оформлены земельные участки. Участок в Самаре был предоставлен без проведения торгов, в рамках поддержки инвестиционного проекта. Поставка оборудования на эти объекты гарантирована. Реализация наших проектов идет по графику», – сообщил Булат Газизуллин.

Фото: правительство СО