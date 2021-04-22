Виктор Кудряшов провел совещание по реализации решений, прозвучавших в Послании Президента РФ

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В четверг, 22 апреля, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел совещание по реализации решений, прозвучавших в Послании Президента Российской Федерации, которое было оглашено накануне, 21 апреля. В совещании приняли участие заместители председателя Правительства Самарской области, руководители всех региональных министерств и ведомств.

«Послание определяет курс страны на ближайшую перспективу, дает ориентиры всем органам власти, помогает понять приоритеты, в соответствии с которыми Правительство Российской Федерации будет работать в текущем и в последующие годы. В Послании много полезной информации для бизнеса в части потребностей страны и направлений ее развития, и конечно, оно крайне важно для всех жителей России, поскольку помогает увидеть возможности для их развития и самореализации», - отметил в начале обсуждения премьер-министр регионального Правительства.

На совещании были проанализированы аспекты Послания Президента РФ Федеральному Собранию, сформулированы задачи, которые предстоит исполнить властям региона в ближайшее время.

Большой блок вопросов связан с развитием здравоохранения. Как сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян, безусловным приоритетом в работе медиков сейчас является вакцинация граждан против новой коронавирусной инфекции. Как подчеркивалось в Послании, к октябрю число жителей, получивших прививку, должно составлять не менее 60%. Сегодня этот показатель в Самарской области составляет чуть более 20%. Министерство намерено наращивать темпы вакцинации, развивать новые подходы к организации процедуры, усилить информационную разъяснительную работу.

В Послании Президент РФ также сделал акцент на необходимости возобновления диспансеризации, расширении возможностей помощи пациентам с сердечно-сосудистыми, онкозаболеваниями, болезнями органов дыхания, страдающим гепатитом С. Необходимо развитие системы скорой медицинской помощи. Несмотря на то, что парк автомобилей скорой в Самарской области недавно обновлён на 100%, этот вопрос со временем вновь станет актуальным. В настоящее время Самарская область готовится реализовать концепцию централизованной скорой помощи.

Другие важные направления работы – ускорение процесса цифровизации здравоохранения, модернизация первичного звена, решение кадровых вопросов. В настоящее время министерство готовит пошаговые планы по решению задач, поставленных Президентом.

Приоритетное внимание в Послании было уделено социальной сфере. Министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова доложила, что все выплаты на детей, которые были заявлены в период пандемии и раньше, осуществляются в полном объеме. При этом процедура выплаты детям от 3 до 7 лет переведена в цифровой формат – гражданину достаточно только заявления, сбор и подготовка всех необходимых документов происходит без его участия. Решение о введении новых социальных пособий – большое подспорье семьям с детьми, подчеркнула министр. Речь идет о ежемесячной выплате в 5500 рублей на детей в неполных семьях, ежемесячной выплате в 6350 рублей беременным женщинам в трудной материальной ситуации, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, и ежегодной выплате школьникам и будущим первоклассникам в 10 000 рублей, о которых объявил Президент РФ.

Важной задачей на ближайшие годы станет для министерства участие в создании «социального казначейства», которое входит в проект общенационального плана действий по восстановлению экономики. Проект предполагает использование единой цифровой платформы, которая позволит не только назначать и осуществлять меры социальной поддержки, но, прежде всего, информировать об этой возможности гражданина, а также запрашивать его согласие на получение такой помощи. Планируется, что система начнет работать в 2024 году.

Одним из приоритетов станет, безусловно, развитие системы образования. Обновление парка школьных автобусов - в масштабах страны планируется закупка 16 тысяч новых машин, - строительство не менее 1300 новых школ, - на все это государство готово выделить значительные средства. Задача региона – своевременно определить потребность, подготовить документы, сформировать условия для реализации проектов.

В настоящее время в рамках взаимодействия с ВЭБ.РФ в Самарской области уже ведется работа по подготовке к строительству девяти новых школ на условиях концессии. Решения, озвученные в Послании, позволяют придать планам по созданию образовательных учреждений совсем иной масштаб и существенно увеличить это число.

«В Послании Президента большое внимание уделяется созданию условий для воспитания детей, образования, социализации и самореализации молодежи. Прошу дополнить планы каждого профильного министерства по направлениям реализации нацпроектов разделом, посвященным поддержке молодого поколения», - обратился к членам кабинета министров председатель регионального Правительства.

Обсудили на совещании задачи в сфере жилищного строительства, культуры, экономического развития, поддержки науки и инноваций. Всем министерствам председатель Правительства дал поручение подготовить подробные планы по реализации поставленных целей в десятидневный срок.

Важный блок Послания был посвящен регионам: озвученные инициативы, прежде всего связанные с предоставлением инфраструктурных кредитов, позволят территориям уверенно чувствовать себя при формировании планов развития.

Первый вице-губернатор отметил, что объемы федеральной поддержки региона в последние годы существенно возросли: только в рамках национальных проектов регион получил в четыре раза больше средств, чем за предшествующие несколько лет. «Это позволяет решать огромное количество проблемных вопросов, которые ждали своего решения годами. Например, федеральная программа

«Оздоровление Волги», которая позволит на 80% снизить количество вредных выбросов в реку, поможет практически закрыть этот наболевший вопрос», - сказал председатель областного правительства.

Строятся школы, детские сады, жилье, мосты и дороги, меняется облик городов. Растет не только объем помощи, но и список инструментов, которые позволят создавать условия для динамичного развития регионов. Глава областного кабмина поручил провести дополнительное обучение глав министерств и ведомств по возможностям и механизмам поддержки, которые предлагает федеральный центр.

«Сегодня у нас время возможностей. Это получение дополнительной поддержки при реализации инфраструктурных проектов, по реструктуризации кредитов региона. Мы увидели большие возможности в привлечении ресурсов федерального бюджета на реализацию научных программ, поддержку образовательных учреждений, на развитие проектов в здравоохранении и по многим другим сферам. Наша задача – использовать эти возможности в полной мере», - подвел итоги обсуждения Виктор Кудряшов.



