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В четверг, 27 мая, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по развитию исторической части Самары, в котором приняли участие представители областных минстроя и минфина, администрации областного центра.

«Цель нашей встречи – обеспечить формирование пакета документов для заявки на привлечение инфраструктурных кредитов, которые позволят решить вопросы развития коммунальной инфраструктуры города. Об этом механизме сказал в своем Послании Президент Российской Федерации Владимир Путин. В настоящее время субъекты Федерации уже приступают к этой работе, мы также должны включиться в нее одними из первых. Новый государственный инструмент создания и развития инфраструктуры позволит решить проблемы, которые копились в регионе не годами, а десятилетиями», - подчеркнул председатель областного Правительства.

В настоящее время развитие комплексной застройки в центральной части Самары затруднено: недостает мощности действующих инженерных сетей, не определены границы объединенных зон охраны объектов культурного наследия, меняются градостроительные регламенты. Поэтому крупные инвесторы неохотно идут в «старый» город. В то же время, градостроительный потенциал исторической части Самары оценивается специалистами в 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

На совещании решали, как коренным образом изменить ситуацию.

Особое внимание первый вице-губернатор поручил уделить перечню исторически ценных градоформирующих объектов. В настоящее время департаментом градостроительных регламентов городского округа представлены предложения по 600 таким объектам. Глава регионального кабмина призвал определить четкие критерии, выработать процедуры по признанию «возрастных» зданий исторически ценными градоформирующими объектами.

«Тема эта очень острая, дискуссионная. Уверен, что в эту дискуссию включатся наши градозащитники, архитекторы, общественность. Необходимо еще раз вместе внимательно проанализировать список. Нам всем небезразлично, как будет выглядеть и развиваться город. При этом объекты, которые, возможно, не имеют большой ценности, будучи включенными в перечень, законсервируют развитие старого центра на долгие годы. Считаю, что это нанесет более значительный ущерб архитектурному облику и развитию города. Этот вопрос, конечно, необходимо вынести на широкое обсуждение, но здесь важно не увязнуть в дискуссиях, а прийти к созидательным решениям», - отметил Виктор Кудряшов.

«В то же время, - продолжил глава регионального Правительства, - для нас принципиально важно сохранить уникальную историческую среду в этой части города, защитить и принять меры к восстановлению объектов культурного наследия, не допустить застройки исторической части Самары высотками. Вся застройка будет осуществляться в строгом соответствии с градостроительными регламентами, над которыми сейчас работают эксперты в области урбанистики и охраны памятников архитектуры».

Министерство строительства региона провело анализ градостроительного потенциала каждого квартала, в котором учло этажность, возможности инфраструктуры, предусмотрело необходимость сохранения и реконструкции исторических зданий. На основе этих материалов будут сформированы «инвестиционные лоты», которые позволяет обеспечить современную застройку кварталов, сохранив их историческую ценность. Председатель Правительства призвал министерство начать диалог с потенциальными инвесторами.

На совещании обсудили также вопрос создания единого центра по реализации проекта исторического поселения. Такое поручение прозвучало в Послании Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Предложения по отдельной структуре, которая будет координировать все вопросы развития исторического центра города, будут представлены в двухнедельный срок.

Комплексная застройка исторической части Самары невозможна без масштабной модернизации инженерных сетей и коммуникаций. Обсуждению этого вопроса посвятили вторую часть встречи. К разговору подключились представители ресурсоснабжающих организаций.

В течение месяца профильные службы должны определиться с техническими решениями по модернизации инфраструктуры исторической части Самары. Проектирование централизованной системы коммуникаций планируют начать в сентябре текущего года, средства на проектирование будут выделены из областного бюджета. «Прошу руководство городского округа Самара взять на себя практическую реализацию этого проекта», - сказал Виктор Кудряшов.

Отдельно рассмотрели на встрече и начало строительства эстакады, которая соединит «старую» и «новую» набережные. Виктор Кудряшов подчеркнул, что проект знакового для города объекта должен быть рассмотрен на заседании Градостроительного совета.

При этом, добавил премьер облправительства, обсуждение должно быть максимально широким. К началу сентября лучшие архитектурные решения планируют представить на всенародное голосование.