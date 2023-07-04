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В понедельник, 3 июля 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств региона, главами муниципальных образований. Участники оперативного совещания обсудили реализацию региональных составляющих национальных и федеральных проектов, организацию работы службы скорой медицинской помощи на территории Самарской области, ход работ по благоустройству и другие вопросы.

Виктор Кудряшов прокомментировал результаты экономического развития региона за пять месяцев: «Результаты достаточно оптимистичные. Значительно растет промышленное производство - индекс промышленного производства в Самарской области увеличился на 8,3 процента по сравнению с прошлым годом, это выше среднего по Российской Федерации. Растет оборот розничной торговли, что говорит о восстановлении потребительского спроса - локомотива для многих отраслей. Еще один отрадный факт - по данным Росстата, у нас стабильно, уже второй год подряд, растут реальные доходы населения».

Рост индекса промпроизводства в регионе обусловлен увеличением производства в добывающем секторе на 11,4% и обрабатывающем комплексе – на 8,6%. Улучшению ситуации в значительной степени способствуют решение проблем и рост загрузки производственных мощностей в автомобилестроении – здесь наблюдается увеличение производства более чем на 46%. Кроме того, динамично развиваются производство машин и оборудования, электрооборудования, готовых металлических изделий, лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, нефтепродуктов, пищевых продуктов. Существенные темпы роста сохраняются в строительном секторе. Объем строительных работ за 5 месяцев текущего года составил 111,1% к январю-маю 2022 года в сопоставимых ценах, что выше среднероссийского показателя.

Увеличивается потребительская активность населения – оборот розничной торговли составил 103,5% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, объем платных услуг населению – 103,1% (по РФ – 99,3% и 103,5% соответственно).

За январь-апрель индекс роста среднемесячной заработной платы в реальном выражении составил 107,4% (по Российской Федерации - 104,2%). Улучшается ситуация на рынке труда. Уровень общей безработицы в Самарской области ниже, чем в среднем по Российской Федерации и является минимальным в ПФО.

В ходе оперативного совещания обсудили организацию работы службы скорой помощи в Самарской области. За последние несколько лет она была серьезно реорганизована. До 2018 года скорая помощь представляла разрозненную сеть станций, включая четыре крупные и более 20 подстанций на базе центральных районных больниц. «Главным недостатком такого подхода было отсутствие единой диспетчеризации и взаимопомощи в критических ситуациях. Это отражалось на ключевых показателях, в том числе среднем времени доезда до пациента», - отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

В соответствии со Стратегией развития службы скорой медицинской помощи в РФ с 2015 года началось объединение всех подразделений скорой помощи в регионах. В настоящее время этот подход реализован в 16 субъектах РФ. Такое объединение позволяет работать в едином информационном пространстве, обеспечивая интеграцию с единой государственной информационной системой здравоохранения.

На сегодняшний день в системе оказания скорой медицинской помощи в Самарской области работают четыре крупные станции – Самарская, Тольяттинская, Сызранская и областная. Важной составляющей реорганизации стала работа бригад неотложной скорой помощи. В 2023 году сформировано 98 таких бригад, которые осуществляют более 850 выездов в сутки. В дальнейшем планируется увеличивать нагрузку на эту службу путем разделения приоритетности вызовов таким образом, чтобы скорая помощь могла работать только с жизнеугрожающими состояниями.

Создание единого диспетчерского центра на базе Самарской станции скорой помощи позволяет видеть все машины, которые находятся на выезде, обеспечивать перекрестное управление. Параллельно введен электронный медицинский документооборот, скорая помощь 100% интегрирована с единой медицинской информационной системой, все бригады оснащены планшетами. Специалисты медицинских организаций заранее видят в системе пациентов, которых везут к ним машины скорой помощи. Это позволяет улучшить оперативность работы и преемственность на этапе передачи пациента от скорой медицинской помощи в приемное отделение больницы. Стоит отметить, что с 2018 года среднее время доезда бригады скорой помощи сократилось с 85 до 37 минут, на экстренные случаи, например, острый коронарный синдром, - до 17-20 минут.

«Регион предпринимает очень серьезные усилия, чтобы служба скорой помощи работала лучше. Сегодня мы концентрируемся на повышении уровня материально-технической обеспеченности - полностью обновлен парк автомобилей скорой помощи, нет ни одной машины старше пяти лет. Благодаря мерам государственной поддержки растет уровень обеспеченности врачами, средним и младшим медицинским персоналом в службе скорой помощи, он составляет 86%. Это выше на 10%, чем несколько лет назад, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Удалось существенно сократить среднее время дозвона до скорой помощи – до 3 секунд. Сокращение времени доезда бригады, перераспределение нагрузки на службу неотложной помощи – следующий этап нашей работы. Я уверен, что с каждым годом люди будут отмечать улучшение результатов в этой сфере».

О ходе работ по благоустройству территорий в губернии доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов. В 2023 году в рамках федерального проекта планируется благоустроить 141 общественную и 303 дворовые территории. Все муниципальные образования заключили соответствующие контракты с подрядными организациями, к настоящему времени уже завершено благоустройство 128 дворовых и 39 общественных территорий.

Полностью завершить эту работу необходимо до 1 сентября – такое поручение дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Важно обеспечить выполнение поручения Губернатора. Во взаимодействии с профильным министерством, подрядными организациями работайте и добивайтесь результата», - обратился к главам муниципальных образований Виктор Кудряшов.

На оперативном совещании также обсудили ликвидацию несанкционированных свалок отходов на территории Самарской области. Министр энергетики и ЖКХ сообщил - в соответствии с данными, размещенными на сайте Росприроднадзора, Самарская область находится на четвертом месте по показателю «Снижение количества несанкционированных свалок на конец 2022 года» среди регионов Российской Федерации. В этом году предстоит продолжить эту работу.

На начало 2023 года на территории муниципальных образований Самарской области зафиксировано 145 несанкционированных свалок. До начала весны всем муниципалитетам, имеющим свалки на своей территории, были рассчитаны целевые значения по их ликвидации, сформированы «Дорожные карты». Министр обратил внимание, что в соответствии с Законом Российской Федерации № 131-ФЗ организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального, городского округа относится к вопросам местного значения. Вместе с тем, для достижения целевого значения показателя по ликвидации свалок в 2023 году региональным бюджетом (при условии софинансирования из местного бюджета в размере 50%) выделены 50 млн. рублей, которые позволят ликвидировать 92 несанкционированные свалки. Соглашения на выделенные бюджетные средства с муниципалитетами подписаны, конкурсные процедуры проведены, работы уже начаты.