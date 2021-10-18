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Виктор Кудряшов: люди должны увидеть результаты работы Фонда капремонта 

18 октября 2021 14:06
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Виктор Кудряшов провел совещание по планам работы Фонда капитального ремонта Самарской области на будущий год.

15 октября председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по планам работы Фонда капитального ремонта Самарской области на будущий год. В совещании приняли участие министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов, директор НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» Александр Константинов, представители областного министерства строительства.    

По информации Александра Константинова, в 2021 году в рамках исполнения программы по капремонту Фонд завершит работы на 785 многоквартирных домах. Готовность еще 299 объектов находится на уровне 80-90%. 

В период с 2018 года Правительство Самарской области предпринимает значительные усилия по финансовому оздоровлению Фонда капитального ремонта. Руководство региона обеспечило реализацию комплекса мер государственной поддержки, в том числе финансовую поддержку из областного бюджета. Это, в свою очередь, позволило стабилизировать расчеты организации с подрядчиками и привлечь к работам значительное количество организаций и обеспечить ритмичную работу Фонда капитального ремонта.  

В текущем году фонд, как и вся строительная отрасль региона, испытал серьезные трудности, связанные с удорожанием строительных материалов и работ. На совещании обсудили, как преодолеть негативные последствия роста цен и выполнить все намеченные планы.

«Наша задача – обеспечить безупречную работу Фонда капитального ремонта Самарской области. Необходимо учесть и меры по финансовому оздоровлению, и удорожание строительных материалов, создать условия для роста интереса подрядчиков к проектам по капремонту, чтобы они конкурировали между собой за контракты Фонда. Люди должны увидеть результаты работы по капитальному ремонту домов», - подчеркнул премьер регионального Правительства. 

В будущем году Фонду вновь будет предоставлена поддержка из областного бюджета, которая поможет снизить кредиторскую задолженность и позволит дополнительно ускорить расчеты с подрядчиками. Обсуждается также вариант привлечения средств федерального бюджета. 

В настоящее время, как сообщил директор Фонда, выплаты подрядчикам осуществляются в строгом соответствии с контрактами, а число организаций, готовых работать с Фондом, растет.

Дополнительная субсидия будет выделена организации и на замену лифтового оборудования. В 2022 году на эти цели из областного бюджета планируется направить около 500 тысяч рублей. 

Напомним, что в текущем году темпы этих работ значительно выросли. Если в 2019 году в Самарской области было заменено 44 лифта, а в 2020 – 50, то до конца 2021 года фонд заменит 208 единиц лифтового оборудования. 

Участники совещания обсудили также вопрос о повышении предельной стоимости работ, которые осуществляются на средства Фонда капитального ремонта Самарской области. «Федеральным законом предусмотрена возможность увеличения стоимости контракта до 25 процентов, при двух условиях – он должен быть исполнен, и смета работ должна пройти госэкспертизу», -  пояснил директор Фонда капремонта. 

Виктор Кудряшов подчеркнул, что все изменения должны быть подтверждены экспертными оценками и поручил ускорить сроки оформления решения Правительства по изменению предельной стоимости работ. Это позволит провести расчеты с подрядчиками в конце 2021 - начале 2022 года уже по новой стоимости контрактов и нивелирует проблемы, связанные с повышением цен в строительстве в текущем году. 

«Мера поддержки очень своевременная, и этот вопрос крайне важен для подрядчиков, которые уже сейчас готовятся к новому строительному сезону, закупают материалы, - отметил председатель регионального Правительства. – Это послужит основой для бесперебойной работы в будущем году». 

 

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