Виктор Кудряшов: люди должны увидеть результаты работы Фонда капремонта 

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15 октября председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по планам работы Фонда капитального ремонта Самарской области на будущий год. В совещании приняли участие министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов, директор НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» Александр Константинов, представители областного министерства строительства.

По информации Александра Константинова, в 2021 году в рамках исполнения программы по капремонту Фонд завершит работы на 785 многоквартирных домах. Готовность еще 299 объектов находится на уровне 80-90%.

В период с 2018 года Правительство Самарской области предпринимает значительные усилия по финансовому оздоровлению Фонда капитального ремонта. Руководство региона обеспечило реализацию комплекса мер государственной поддержки, в том числе финансовую поддержку из областного бюджета. Это, в свою очередь, позволило стабилизировать расчеты организации с подрядчиками и привлечь к работам значительное количество организаций и обеспечить ритмичную работу Фонда капитального ремонта.

В текущем году фонд, как и вся строительная отрасль региона, испытал серьезные трудности, связанные с удорожанием строительных материалов и работ. На совещании обсудили, как преодолеть негативные последствия роста цен и выполнить все намеченные планы.

«Наша задача – обеспечить безупречную работу Фонда капитального ремонта Самарской области. Необходимо учесть и меры по финансовому оздоровлению, и удорожание строительных материалов, создать условия для роста интереса подрядчиков к проектам по капремонту, чтобы они конкурировали между собой за контракты Фонда. Люди должны увидеть результаты работы по капитальному ремонту домов», - подчеркнул премьер регионального Правительства.

В будущем году Фонду вновь будет предоставлена поддержка из областного бюджета, которая поможет снизить кредиторскую задолженность и позволит дополнительно ускорить расчеты с подрядчиками. Обсуждается также вариант привлечения средств федерального бюджета.

В настоящее время, как сообщил директор Фонда, выплаты подрядчикам осуществляются в строгом соответствии с контрактами, а число организаций, готовых работать с Фондом, растет.

Дополнительная субсидия будет выделена организации и на замену лифтового оборудования. В 2022 году на эти цели из областного бюджета планируется направить около 500 тысяч рублей.

Напомним, что в текущем году темпы этих работ значительно выросли. Если в 2019 году в Самарской области было заменено 44 лифта, а в 2020 – 50, то до конца 2021 года фонд заменит 208 единиц лифтового оборудования.

Участники совещания обсудили также вопрос о повышении предельной стоимости работ, которые осуществляются на средства Фонда капитального ремонта Самарской области. «Федеральным законом предусмотрена возможность увеличения стоимости контракта до 25 процентов, при двух условиях – он должен быть исполнен, и смета работ должна пройти госэкспертизу», - пояснил директор Фонда капремонта.

Виктор Кудряшов подчеркнул, что все изменения должны быть подтверждены экспертными оценками и поручил ускорить сроки оформления решения Правительства по изменению предельной стоимости работ. Это позволит провести расчеты с подрядчиками в конце 2021 - начале 2022 года уже по новой стоимости контрактов и нивелирует проблемы, связанные с повышением цен в строительстве в текущем году.

«Мера поддержки очень своевременная, и этот вопрос крайне важен для подрядчиков, которые уже сейчас готовятся к новому строительному сезону, закупают материалы, - отметил председатель регионального Правительства. – Это послужит основой для бесперебойной работы в будущем году».