Виктор Кудряшов: количество нарушений при расходовании бюджетных средств стабильно снижается

Я нашел ошибку
Главные новости:
Для улучшения памяти и внимания требуются постоянные умственные тренировки.
Невролог о способах улучшить память и концентрацию
Александр Чиркович: "Я видел гол Коларова на «Самара Арене», теперь тоже хочу забить здесь".
Александр Чиркович поделился эмоциями после подписания контракта с «Крыльями»
Самарский клуб заключил с футболистом контракт на 4 года.
20-летний сербский атакующий полузащитник Александр Чиркович – игрок «Крыльев Советов»
В первый день соревнований представительница Самарской области Анна Авдеева завоевала бронзовую медаль в толкании ядра.
Всероссийская Спартакиада: в Челябинске стартовал легкоатлетический турнир
Сборная Самарской области (Екатерина Тарасова, Виолетта Храпина, Ирина Охотникова, Татьяна Гуляева) завоевала серебряные медали.
Всероссийская спартакиада: определились победили в командных турнирах по фехтованию на шпагах
Губернатор отметил: несмотря на то, что новая коронавирусная инфекция вопреки своему названию уже не является новой, от этого она не стала менее опасной.
В режиме боевой готовности: на заседании оперштаба обсудили рост заболеваемости коронавирусом в регионе
В Самаре за сутки заболели 548 человек.
26 августа в регионе за сутки выявлено 1078 новых случаев COVID-19
Подозреваемый задержан и заключен под стражу.
Жителя Свердловской области подозревают в убийстве мужчины в Сызранском районе
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.77
-0.23
EUR 59.6
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
«Волжские зори – 2022»: в Самаре проходят Всероссийские соревнования по русским шашкам 
Исторический парк Самары: самарцы могут принять участие в онлайн-викторине о Петре I
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Виктор Кудряшов: количество нарушений при расходовании бюджетных средств стабильно снижается

26 августа 2022 17:32
220
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по бюджетным проектировкам.

В четверг, 25 августа, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по бюджетным проектировкам. В нем приняли участие главы региональных министерств и ведомств, руководители контрольных и финансовых подразделений, руководство Государственной инспекции финансового контроля, Счетной палаты Самарской области. Центральной темой обсуждения комиссии стал анализ выявленных нарушений при расходовании бюджетных средств и меры по профилактике таких инцидентов.

Открывая совещание, Виктор Кудряшов отметил позитивные итоги работы контрольных органов в этом направлении.

«По результатам работы внешних надзорных органов зафиксировано, что количество нарушений, связанных с использованием бюджетных средств, у нас стабильно снижается. Это значит, что работа, которую мы ведем, дает свои результаты. И, тем не менее, мы обращаем внимание главных распорядителей бюджетных средств на наиболее типичные ошибки, которые нужно учитывать при планировании бюджетных расходов и при осуществлении контроля за результативностью использованных средств», – подчеркнул глава областного Правительства. 

Первый вице-губернатор отметил эффективную работу финансовой инспекции – органа, который проводит внутренние проверки структурных подразделений Правительства, являющихся главными распорядителями бюджетных средств. К их числу относятся все министерства и отдельные управления и департаменты. Виктор Кудряшов подчеркнул, что основная задача финансовой инспекции – это профилактика нарушений, и специалисты всегда готовы подсказать, как принять верные решения и не допустить ошибок.

Руководитель инспекции Рустам Ульбеков и председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва в своих докладах указали на типичные ошибки, которые допускают главные распорядители бюджетных средств. В частности, они призвали министерства и ведомства более тщательно проводить внутренний контроль, обеспечить высокий уровень квалификации сотрудников, не допускать отклонений от сроков оплаты по контрактам, при обосновании стоимости работ или услуг глубоко анализировать рыночную конъюнктуру, учитывать динамику цен. 

«Самарский регион оперирует значительными объемами финансовых средств, которые направляются на реализацию национальных проектов, исполнение государственных и региональных программ. Поэтому грамотное, а также эффективное, результативное расходование финансов является крайне важной задачей», – подчеркнул в завершение заседания комиссии Виктор Кудряшов.

 

Фото:  правительство СО

 

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Это один из самых крупных проектов в стране, который успешно реализуется на принципах государственно-частного партнерства.
25 августа 2022, 21:44
Самарская область получит 19,5 млрд рублей на строительство моста через Волгу и дорогу «Обход Тольятти»
Это один из самых крупных проектов в стране, который успешно реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Экономика
360
Руководство АВТОВАЗА сообщило об отмене неполной рабочей недели и возврате к пятидневке.
25 августа 2022, 19:14
Дмитрий Азаров - работникам автогиганта: «АВТОВАЗ будет гордиться своей мощью»
Руководство АВТОВАЗА сообщило об отмене неполной рабочей недели и возврате к пятидневке. Экономика
391
Обсудили создание кампуса с родителями и студентами энергетического колледжа.
25 августа 2022, 09:01
Предметный разговор: Дмитрий Азаров встретился с родителями и студентами энергетического колледжа
Обсудили создание кампуса с родителями и студентами энергетического колледжа. Образование
447
В центре внимания
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по бюджетным проектировкам.
26 августа 2022  17:32
Виктор Кудряшов: количество нарушений при расходовании бюджетных средств стабильно снижается
219
Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре
26 августа 2022  13:57
Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре
262
Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022
26 августа 2022  13:55
Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022
233
Это один из самых крупных проектов в стране, который успешно реализуется на принципах государственно-частного партнерства.
25 августа 2022  21:44
Самарская область получит 19,5 млрд рублей на строительство моста через Волгу и дорогу «Обход Тольятти»
362
Руководство АВТОВАЗА сообщило об отмене неполной рабочей недели и возврате к пятидневке.
25 августа 2022  19:14
Дмитрий Азаров - работникам автогиганта: «АВТОВАЗ будет гордиться своей мощью»
393
Весь список