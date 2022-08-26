Виктор Кудряшов: количество нарушений при расходовании бюджетных средств стабильно снижается

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В четверг, 25 августа, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по бюджетным проектировкам. В нем приняли участие главы региональных министерств и ведомств, руководители контрольных и финансовых подразделений, руководство Государственной инспекции финансового контроля, Счетной палаты Самарской области. Центральной темой обсуждения комиссии стал анализ выявленных нарушений при расходовании бюджетных средств и меры по профилактике таких инцидентов.

Открывая совещание, Виктор Кудряшов отметил позитивные итоги работы контрольных органов в этом направлении.

«По результатам работы внешних надзорных органов зафиксировано, что количество нарушений, связанных с использованием бюджетных средств, у нас стабильно снижается. Это значит, что работа, которую мы ведем, дает свои результаты. И, тем не менее, мы обращаем внимание главных распорядителей бюджетных средств на наиболее типичные ошибки, которые нужно учитывать при планировании бюджетных расходов и при осуществлении контроля за результативностью использованных средств», – подчеркнул глава областного Правительства.

Первый вице-губернатор отметил эффективную работу финансовой инспекции – органа, который проводит внутренние проверки структурных подразделений Правительства, являющихся главными распорядителями бюджетных средств. К их числу относятся все министерства и отдельные управления и департаменты. Виктор Кудряшов подчеркнул, что основная задача финансовой инспекции – это профилактика нарушений, и специалисты всегда готовы подсказать, как принять верные решения и не допустить ошибок.

Руководитель инспекции Рустам Ульбеков и председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва в своих докладах указали на типичные ошибки, которые допускают главные распорядители бюджетных средств. В частности, они призвали министерства и ведомства более тщательно проводить внутренний контроль, обеспечить высокий уровень квалификации сотрудников, не допускать отклонений от сроков оплаты по контрактам, при обосновании стоимости работ или услуг глубоко анализировать рыночную конъюнктуру, учитывать динамику цен.

«Самарский регион оперирует значительными объемами финансовых средств, которые направляются на реализацию национальных проектов, исполнение государственных и региональных программ. Поэтому грамотное, а также эффективное, результативное расходование финансов является крайне важной задачей», – подчеркнул в завершение заседания комиссии Виктор Кудряшов.

Фото: правительство СО