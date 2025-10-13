В Госдуме объяснили, что теперь для выдворения мигрантов не нужно решение суда

191

В базе данных МВД в начале сентября находилось 770 тысяч мигрантов, по отношению к которым теперь будет применяться режим высылки из-за истечения срока пребывания в России. Зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, что теперь для выдворения мигрантов не нужно решение суда, а эффективность новой системы покажет время.

Депутат подчеркнул, что список мер по отношению к нелегальным мигрантам будет увеличиваться в зависимости от эффекта новой системы. Матвеев объяснил роль полиции в принятии решений о выдворении.

«Система только заработала, поэтому нужно посмотреть, с какой динамикой будет сокращаться количество иностранцев, находящихся в России нелегально, [сейчас] 770 тысяч. Допустим, через два-три месяца, [сократится их число до 500 тысяч]. Тогда будет понятно, достаточно ли действующих мер. Как правило, [полицейские] рейды проходят на постоянной основе в местах скопления мигрантов: рынки, торговые центры, склады, базы. И в ходе рейдов выявляются мигранты, которые не встали на воинский учет – это одно направление работы. А другое — лица, которые находятся в России с нарушением миграционного законодательства. Сейчас реестр насчитывает 770 тысяч мигрантов, о котором говорит Володин, это перечень тех, кто вышел за пределы 90-дневного срока пребывания в России и не узаконил свое право. Допустим, путем приобретения трудового патента. Поэтому сейчас, по идее, любой работодатель и гражданин может, забив фамилию, имя, отчество иностранного гражданина, увидеть в реестре МВД — легально ли он находится в России или нет», — сказал он.

