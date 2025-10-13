Я нашел ошибку
Ребята защищают свой проект «Акваполия» в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов».
Самарские юннаты едут на Всероссийский детский экологический форум в Челябинск
Обвиняемые проживали в одной квартире с 73-летней женщиной, являющейся бывшей свекровью фигурантки.
В Сызрани 30-летний мужчина и его 44-летняя сожительница обвиняются в убийстве пенсионерки
Сегодня детская областная — одно из крупнейших медучреждений в регионе.
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Совсем скоро в Самарской области пройдет Кубок России по гонкам дронов.
Сборная команда региона заняла второе место в командном зачете первенства России по гонкам дронов
По новой системе выдворения мигрантов решения принимает полиция, а не суд.
В Госдуме объяснили, что теперь для выдворения мигрантов не нужно решение суда
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В Самаре завершился очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2025».
300 студентов губернии выступили на конкурсе «Студент года 2025»
На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.
В Октябрьск загорелись частная баня и надворные постройки
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
В Госдуме объяснили, что теперь для выдворения мигрантов не нужно решение суда

13 октября 2025 19:33
191
По новой системе выдворения мигрантов решения принимает полиция, а не суд.

В базе данных МВД в начале сентября находилось 770 тысяч мигрантов, по отношению к которым теперь будет применяться режим высылки из-за истечения срока пребывания в России. Зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, что теперь для выдворения мигрантов не нужно решение суда, а эффективность новой системы покажет время.

Депутат подчеркнул, что список мер по отношению к нелегальным мигрантам будет увеличиваться в зависимости от эффекта новой системы. Матвеев объяснил роль полиции в принятии решений о выдворении.

«Система только заработала, поэтому нужно посмотреть, с какой динамикой будет сокращаться количество иностранцев, находящихся в России нелегально, [сейчас] 770 тысяч. Допустим, через два-три месяца, [сократится их число до 500 тысяч]. Тогда будет понятно, достаточно ли действующих мер. Как правило, [полицейские] рейды проходят на постоянной основе в местах скопления мигрантов: рынки, торговые центры, склады, базы. И в ходе рейдов выявляются мигранты, которые не встали на воинский учет – это одно направление работы. А другое — лица, которые находятся в России с нарушением миграционного законодательства. Сейчас реестр насчитывает 770 тысяч мигрантов, о котором говорит Володин, это перечень тех, кто вышел за пределы 90-дневного срока пребывания в России и не узаконил свое право. Допустим, путем приобретения трудового патента. Поэтому сейчас, по идее, любой работодатель и гражданин может, забив фамилию, имя, отчество иностранного гражданина, увидеть в реестре МВД — легально ли он находится в России или нет», — сказал он.

 

 

Фото:   freepik.com

