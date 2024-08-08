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Ветеранам труда Самарской области вернут выплаты вне зависимости от размера пенсии

8 августа 2024 19:39
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В Самарской области вводят единый стандарт поддержки участников СВО и их семей.

В четверг, 8 августа, в Тольятти на площадке ПАО «КуйбышевАзот» состоялось общее отчетно-выборное собрание ассоциации «Союз работодателей Самарской области», на котором были рассмотрены итоги работы с 2020 по 2024 годы и задачи на перспективу. Также, прошло заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Участие в их работе принял врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Самарская область – это сильный индустриальный регион. Мы сильны своей экономикой, производством, людьми, которые работают на наших предприятиях. Я хотел бы поблагодарить руководителей Союза за активную работу на благо региона, за участие в решении приоритетных вопросов социально-экономического развития, касающихся социально-трудовых отношений, развития деловой среды, улучшения инвестиционного климата», – отметил руководитель региона, приветствуя участников собрания.

Напомним, в состав Ассоциации на сегодняшний день входит 122 стратегические системообразующие предприятия регионального и федерального уровня, а также компании малого и среднего бизнеса, научные, образовательные учреждения с общим количеством работающих около 200 тысяч человек. Союз работодателей с момента своего образования – с 1996 года – объединяет представителей ведущих отраслей экономики.

Ключевым направлением взаимодействия ассоциации с правительством Самарской области, органами местного самоуправления и профсоюзами является работа в сфере социального партнерства. «Важное место в сохранении и упрочении стабильности по праву принадлежит трехсторонним комиссиям, которые обеспечивают регулирование социально-трудовых отношений. Именно там закладываются такие стратегически важные задачи, как стимулирование открытия новых производств, отстаивание интересов работодателей, обеспечение эффективной занятости населения, установление минимальной заработной платы, создание безопасных и здоровых условий труда, оздоровление работников и членов их семей, социальных гарантий», – отметил Президент ассоциации «Союз работодателей Самарской области», генеральный директор АО «Авиакор-авиационный завод» Алексей Гусев.

За истекший период дважды между Правительством Самарской области, Областным союзом «Федерация профсоюзов Самарской области» и Ассоциацией «Союз работодателей Самарской области» заключались соглашения о регулировании социально-трудовых отношений: в ноябре 2020 года и в декабре 2023 года. К сегодняшнему дню подготовлено еще два дополнительных соглашения.

Первым документом был закреплен минимальный размер заработной платы для всех работников организаций внебюджетной сферы. К действующему МРОТ, сейчас он составляет 19 242 рубля, был применен повышающий коэффициент. Теперь в Самарской области минимальная заработная плата составит 20 204 рубля.

«Размер оплаты труда был предложен Федерацией профсоюзов в октябре 2021 года, но, к сожалению, до сегодняшнего момента не находил поддержки со стороны правительства региона, – отметил председатель Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» Дмитрий Колесников. – Вячеслав Андреевич Федорищев наше предложение поддержал. Это очень важно и не только для малообеспеченных, низкооплачиваемых работников. Сегодня в условиях кадрового голода нам очень важно делать наш регион конкурентоспособным, в том числе по заработной плате. Поэтому подписанное соглашение – большой шаг к повышению конкурентоспособности, ответственного отношения к работникам».

«Также утвердили, что с 1 января 2025 года 25 тысячам жителям Самарской области вернут ежемесячные выплаты за звание «Ветеран труда». В 2017 году был введен «порог» размера пенсии, дающего право для назначения и получения денежной суммы. Теперь его не будет. Кроме того, специалистам предприятий оборонно-промышленного комплекса будет предложено санаторно-курортное оздоровление. Субсидировать его будет область. Дополнительные меры поддержки предусмотрели для специалистов скорой помощи, социальных работников на селе, выпускников аграрных ссузов и вузов», – добавил Вячеслав Федорищев.

Вторым соглашением утвердили социальный стандарт поддержки участников СВО и членов их семей. «Это позволит сохранить для наших защитников социально-трудовые гарантии и укрепить действующие меры помощи. Участники специальной военной операции и их родные должны быть уверены в том, что мы окажем им всю необходимую помощь и заботу», – отметил глава региона.

 

Фото:  пресс-служба Правительства Самарской области

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