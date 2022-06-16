Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

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Великобритания внесла в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла за «явную поддержку российской военной агрессии на Украине», сообщает РБК.



Ранее ограничения против него планировал ввести ЕС, но против этого выступила Венгрия, и санкции согласовать не удалось. После начала спецоперации на Украине патриарх затронул тему военных действий в нескольких своих проповедях, в том числе заявив, что Россия никогда не нападала на другие страны, а всегда лишь защищала свои границы.

Всего санкционный список Лондона пополнили 12 человек.





Фото: Сергей Бобылев / ТАСС / РБК