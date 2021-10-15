Ведущие канала "Украина 24" убрали грузинского гостя из эфира после просьбы говорить на русском языке

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Ведущие телеканала "Украина 24" замялись после просьбы грузинского политолога Гелы Васадзе вести беседу на русском языке, передает РИА Новости.

В одном из эфиров эксперт спросил, возможно ли перейти на другой язык, чтобы избежать недопониманий. Ведущие ответили политологу отказом и отметили, что не могут говорить по-русски.

"Мне вам отвечать на грузинском?" — поинтересовался гость передачи.

Журналисты смутились и замолчали на несколько секунд, после чего спешно прервали беседу.

С 2019 года на Украине действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. В Москве документ неоднократно критиковали. В частности, в МИД считают, что киевские власти намеренно сеют раздор между людьми, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.

Фото: Fotolia / wellphoto / РИА Новости