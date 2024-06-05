Валентина Матвиенко: «Самарская Губернская дума помогает обеспечивать динамичное развитие региона»

Я нашел ошибку
Главные новости:
От столкновения оба тягача загорелись. Водители грузовых автомобилей погибли.
В Красноярском районе на на месте ДТП с двумя грузовиками и легковым автомобилем работали спасатели
4 июня состоялся Гала-концерт с Академическим симфоническим оркестром Самарской государственной филармонии.
Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» продолжается в Самаре
Организаторы подарили женщине сертификат на семейное путешествие в Северную Осетию.
Выставку «Россия» на ВДНХ в Москве 5 июня посетила 15-миллионная гостья из Ялты
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +28, +30°С.
6 июня в Самарской области до +31°С
«Машина замечательная, теперь нужно провести тест-драйв», – отметил Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев оценил новинку АВТОВАЗа LADA Iskra на ПМЭФ
Каждый сможет проявить свою фантазию и научиться работать в технике коллажа.
8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»
Будьте внимательны и осторожны!
6 июня в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, местами ливень, град
Огнеборцы противопожарной службы Самарской области ликвидировали последствия сильного ливня.
В Сергиевском районе из-за ливня подтопило несколько приусадебных участков
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.76
-0.62
EUR 96.56
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»
Самарская областная научная библиотека приглашает на круглый стол к юбилею А.С. Пушкина
Музей Эльдара Рязанова в Самаре запускает интерактивную программу для детей
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Валентина Матвиенко: «Самарская Губернская дума помогает обеспечивать динамичное развитие региона»

5 июня 2024 15:17
235
4 июня сенатор Андрей Кислов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Самарской Губернской думы.

4 июня сенатор Андрей Кислов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Самарской Губернской думы. Парламентарий зачитал поздравление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, вручил депутатам областного парламента Благодарности от Верхней Палаты, а также получил Почетный знак СГД «Земское признание» I степени.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление, в котором поздравила депутатов всех созывов и сотрудников аппарата Самарской Губернской думы с 30-летием законодательного органа. По ее словам, все эти годы формировалась нормативно-правовая база, обеспечивающая динамичное всестороннее развитие Самарской области. «Профессионализм депутатов, их опыт, нацеленность на результат и сегодня способствуют созданию необходимых условий для укрепления промышленности, сельского хозяйства, наращивания инвестиционного, кадрового, научного потенциала региона, повышения уровня жизни людей», - отметила спикер.

Валентина Матвиенко выразила уверенность, что взаимодействие Совета Федерации и Самарской Губернской думы будет и впредь конструктивным и плодотворным, послужит укреплению российской государственности. Председатель Верхней Палаты пожелала депутатам и коллективу областного парламента успехов: «Пусть достижения прошедших лет станут прочным фундаментом для дальнейшей эффективной деятельности на благо Отечества». Поздравление от спикера Совета Федерации зачитал сенатор Андрей Кислов.
Парламентарий также поздравил коллег с 30-летием от себя лично. По его мнению, законы, принятые депутатами всех созывов, создали прочное правовое поле для социально-экономического развития Самарской области и повышения уровня жизни людей. «Самарская Губернская дума сегодня – один из самых активных региональных парламентов, участвующих в развитии федерального законодательства. За последние годы в Госдуму, Совет Федерации и федеральное Правительство направлены десятки федеральных законопроектов и обращений. Всего же за семь созывов депутатами было разработано сотни проектов федеральных инициатив, многие из которых обрели статус законов», - отметил сенатор.

Также Андрей Кислов отметил, что благодарен судьбе за то, что она подарила ему возможность более 20 лет служить людям в качестве народного избранника в Губернской думе. «Лично для меня этот юбилей – знаковый рубеж и значимое событие. Позвольте пожелать вам успехов, оптимизма и самое главное – уверенности в том, что в результате наших общих усилий нам удастся преодолеть все трудности и сделать нашу любимую Самарскую область одним из самых преуспевающих регионов России», - подчеркнул он.

В ходе торжественной церемонии Андрей Кислов вручил Благодарности от Совета Федерации своим коллегам-депутатам. Также на мероприятии сенатору вручили недавно учрежденный Почетный знак Самарской Губернской думы «Земское признание» I степени.
Напомним, что Андрей Кислов является единственным депутатом, который избирался шесть созывов. Он был депутатом Самарской губернской думы более 20 лет. В течение трех созывов Андрей Кислов возглавлял в региональном парламенте комитет по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. В сентябре 2021 года он был переизбран депутатом. На первом заседании областной думы нового созыва делегирован в Совет Федерации от представительного органа государственной власти Самарской области.

В Совете Федерации Андрей Кислов входит в Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В полномочиях комитета - совершенствование российского законодательства в сфере природопользования и экологии, обеспечение продовольственной безопасности страны, госрегулирование сельского хозяйства и рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности, социального развития села и многие другие важные вопросы.
Политик награжден государственными и ведомственными наградами. Так, в 2020 году указом президента России он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

 

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города.
05 июня 2024, 14:17
Вячеслав Федорищев поручил главе Самары разработать комплексный проект по благоустройству города
Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города. Политика
404
Повестка была посвящена обсуждению ключевых направлений работы.
04 июня 2024, 22:13
Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание регионального Правительства
Повестка была посвящена обсуждению ключевых направлений работы. Политика
573
Также сегодня Полномочный Представитель Президента Игорь Комаров провел с Вячеславом Федорищевым двустороннюю встречу.
03 июня 2024, 15:42
Вячеслав Федорищев приступил к обязанностям врио губернатора Самарской области
Также сегодня Полномочный Представитель Президента Игорь Комаров провел с Вячеславом Федорищевым двустороннюю встречу. Политика
631
В центре внимания
4 июня сенатор Андрей Кислов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Самарской Губернской думы.
5 июня 2024  15:17
Валентина Матвиенко: «Самарская Губернская дума помогает обеспечивать динамичное развитие региона»
231
Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города.
5 июня 2024  14:17
Вячеслав Федорищев поручил главе Самары разработать комплексный проект по благоустройству города
420
Повестка была посвящена обсуждению ключевых направлений работы.
4 июня 2024  22:13
Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание регионального Правительства
578
Заседание было посвящено рассмотрению вопросов взаимодействия власти и общества, а также повышения инновационной активности регионов.
4 июня 2024  16:52
В Самаре состоялось заседание Ассоциации законодателей ПФО
418
Правительство Самарской области отправлено в отставку
4 июня 2024  13:54
Правительство Самарской области отправлено в отставку
513
Весь список