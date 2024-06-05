Валентина Матвиенко: «Самарская Губернская дума помогает обеспечивать динамичное развитие региона»

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4 июня сенатор Андрей Кислов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Самарской Губернской думы. Парламентарий зачитал поздравление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, вручил депутатам областного парламента Благодарности от Верхней Палаты, а также получил Почетный знак СГД «Земское признание» I степени.



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление, в котором поздравила депутатов всех созывов и сотрудников аппарата Самарской Губернской думы с 30-летием законодательного органа. По ее словам, все эти годы формировалась нормативно-правовая база, обеспечивающая динамичное всестороннее развитие Самарской области. «Профессионализм депутатов, их опыт, нацеленность на результат и сегодня способствуют созданию необходимых условий для укрепления промышленности, сельского хозяйства, наращивания инвестиционного, кадрового, научного потенциала региона, повышения уровня жизни людей», - отметила спикер.



Валентина Матвиенко выразила уверенность, что взаимодействие Совета Федерации и Самарской Губернской думы будет и впредь конструктивным и плодотворным, послужит укреплению российской государственности. Председатель Верхней Палаты пожелала депутатам и коллективу областного парламента успехов: «Пусть достижения прошедших лет станут прочным фундаментом для дальнейшей эффективной деятельности на благо Отечества». Поздравление от спикера Совета Федерации зачитал сенатор Андрей Кислов.

Парламентарий также поздравил коллег с 30-летием от себя лично. По его мнению, законы, принятые депутатами всех созывов, создали прочное правовое поле для социально-экономического развития Самарской области и повышения уровня жизни людей. «Самарская Губернская дума сегодня – один из самых активных региональных парламентов, участвующих в развитии федерального законодательства. За последние годы в Госдуму, Совет Федерации и федеральное Правительство направлены десятки федеральных законопроектов и обращений. Всего же за семь созывов депутатами было разработано сотни проектов федеральных инициатив, многие из которых обрели статус законов», - отметил сенатор.



Также Андрей Кислов отметил, что благодарен судьбе за то, что она подарила ему возможность более 20 лет служить людям в качестве народного избранника в Губернской думе. «Лично для меня этот юбилей – знаковый рубеж и значимое событие. Позвольте пожелать вам успехов, оптимизма и самое главное – уверенности в том, что в результате наших общих усилий нам удастся преодолеть все трудности и сделать нашу любимую Самарскую область одним из самых преуспевающих регионов России», - подчеркнул он.



В ходе торжественной церемонии Андрей Кислов вручил Благодарности от Совета Федерации своим коллегам-депутатам. Также на мероприятии сенатору вручили недавно учрежденный Почетный знак Самарской Губернской думы «Земское признание» I степени.

Напомним, что Андрей Кислов является единственным депутатом, который избирался шесть созывов. Он был депутатом Самарской губернской думы более 20 лет. В течение трех созывов Андрей Кислов возглавлял в региональном парламенте комитет по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. В сентябре 2021 года он был переизбран депутатом. На первом заседании областной думы нового созыва делегирован в Совет Федерации от представительного органа государственной власти Самарской области.



В Совете Федерации Андрей Кислов входит в Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В полномочиях комитета - совершенствование российского законодательства в сфере природопользования и экологии, обеспечение продовольственной безопасности страны, госрегулирование сельского хозяйства и рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности, социального развития села и многие другие важные вопросы.

Политик награжден государственными и ведомственными наградами. Так, в 2020 году указом президента России он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Фото: департамент информационной политики СО