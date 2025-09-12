В Жигулёвске стали известны финалисты конкурса на должность главы города

118

В финал вышли Алексей Иванов, временно исполняющий обязанности главы города, и его подчинённый — Александр Катков, исполняющий обязанности заместителя главы Жигулёвска.

На сайте городской думы сообщается, что «каждый из конкурсантов представил комиссии свою концепцию социально-экономического развития городского округа Жигулёвск и работы администрации города, ответил на вопросы членов комиссии».

Выбирать победителя конкурса будет новый созыв думы Жигулёвска, который выберут на этих выходных. Однозначным фаворитом считается Иванов.

Катков в составе действующей городской администрации отвечает за экономическое развитие и закупки, также непродолжительное время исполнял обязанности главы города.

Должность главы города стала вакантной после того, как Илья Сухих, занимавший ее в 2021-2024 годах, переместился в Тольятти, где возглавил городскую администрацию. Обязанности главы Жигулевска исполнял Денис Бубенцев, ушедший в отставку после критики со стороны губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Бубенцев продолжает исполнять обязанности заместителя главы по городскому хозяйств, пишет Обоз-инфо.