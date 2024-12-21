В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи

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В пятницу, 20 декабря, в Самаре сократилось число претендентов на пост главы города. Об этом сообщил один из семи кандидатов зампредседателя Совета депутатов Октябрьского района города Дмитрий Асеев.

— Решением комиссии Думе Самары рекомендовать 2х кандидатов на должность главы: Свиридову Елену Алексеевну (председатель) ПО «Летниковское сельское потребительское общество» и Носкова Ивана Николаевича (врио главы Самары). Интриги не случилось), — написал в своем телеграм-канале политик.

Кресло главы Самары освободилось совсем недавно — 15 ноября. Елена Лапушкина досрочно ушла в отставку и стала региональным омбудсменом. Первым заместителем мэра и временно исполняющим обязанности мэра стал Иван Носков.

Занять пост главы города изъявили желание семь человек. Прием заявок завершился 17 декабря. Нового мэра Самары гордума должна выбрать 24 декабря, пишет 63.ру.