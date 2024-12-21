Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев исполнит три детских мечты
Вячеслав Федорищев исполнит три детских мечты
В Нефтегорске мужчина отобрал кофе у продавщицы магазина
В Нефтегорске мужчина отобрал кофе у продавщицы магазина
Сызранец хотел купить жене автомобиль, но отдал 900 000 рублей мошеннику
Сызранец хотел купить жене автомобиль, но отдал 900 000 рублей мошеннику
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи
Подростка ранили во время конфликта в торговом центре Тольятти
Подростка ранили во время конфликта в торговом центре Тольятти
Под Самарой три человека, включая ребенка, отравились угарным газом
Под Самарой три человека, включая ребенка, отравились угарным газом
В Самаре введен режим "черного неба" из-за погоды
в Самарской области появится новое министерство
В Самарской области появится новое министерство
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.34
-1.08
EUR 106.54
-1.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре прозвучит древнерусское пение
20 декабря в Самарском Доме офицеров состоится областной офицерско-кадетский бал «Вместе мы сила»
В ГУ МВД СО состоялось заседание Президиума реготделения  физкультурно-спортивного общества «Динамо»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи

21 декабря 2024 12:25
194
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи

В пятницу, 20 декабря, в Самаре сократилось число претендентов на пост главы города. Об этом сообщил один из семи кандидатов зампредседателя Совета депутатов Октябрьского района города Дмитрий Асеев.

— Решением комиссии Думе Самары рекомендовать 2х кандидатов на должность главы: Свиридову Елену Алексеевну (председатель) ПО «Летниковское сельское потребительское общество» и Носкова Ивана Николаевича (врио главы Самары). Интриги не случилось), — написал в своем телеграм-канале политик.

Кресло главы Самары освободилось совсем недавно — 15 ноября. Елена Лапушкина досрочно ушла в отставку и стала региональным омбудсменом. Первым заместителем мэра и временно исполняющим обязанности мэра стал Иван Носков.

Занять пост главы города изъявили желание семь человек. Прием заявок завершился 17 декабря. Нового мэра Самары гордума должна выбрать 24 декабря, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области ожидают сильный ветер
20 декабря 2024, 13:57
В Самарской области ожидают сильный ветер
Как сообщают синоптики, порывы достигнут 15-18 м/с". Происшествия
425
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
20 декабря 2024, 10:09
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
Глава региона поприветствовал присутствующих и поблагодарил всех, кто принял участие в новом проекте «Очная ставка». Общество
792
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
20 декабря 2024, 09:44
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
Сегодня сотрудники ФСБ достойно проявляют себя в самых сложных, зачастую связанных с риском для жизни, ситуациях. Общество
334
В центре внимания
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи
21 декабря 2024  12:25
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи
190
В Самарской области ожидают сильный ветер
20 декабря 2024  13:57
В Самарской области ожидают сильный ветер
429
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
20 декабря 2024  10:09
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
797
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
20 декабря 2024  09:44
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
336
На встрече подвели итоги работы Самарского филиала фонда в текущем году, а также обсудили, что еще необходимо сделать для улучшения работы.
19 декабря 2024  17:26
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
1185
Весь список