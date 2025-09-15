156

В Совфеде поддержали повышение порога бедности до 43 тыс. рублей.



Сейчас официальный порог не отражает реальную ситуацию с расходами россиян, заявила «Газете.Ru» сенатор Ольга Епифанова.



«Поднятие этой планки поможет точнее понять, сколько людей действительно нуждаются в помощи, и даст властям возможность точечно увеличить социальные выплаты и улучшить поддержку тех, кто живет на минимальные доходы».



Сенатор также призвала власти подумать и о других важных мерах: сделать регулярную индексацию социальных пособий с учетом реальной инфляции, расширить программы помощи работающим семьям с низкими доходами и контролировать цены на коммунальные услуги и продукты, чтобы они не били по бюджету семей.