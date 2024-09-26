В Штабе общественной поддержки «Единой России» самарских студентов научили распознавать телефонных мошенников и собирать автомат Калашникова

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На площадке Штаба эксперты Высшей школы современного рассказали, как не попасться на удочку мошенников, если хочешь стать предпринимателем, погрузили в историю казачьего костюма и научили азам начальной военной подготовки.

Плюсы и минусы самозанятости разобрали на площадке Штаба в рамках семинара «Самозанятость: подводные камни и бонусы». Во время встречи студенты не только выяснили, как стать самозанятым или индивидуальным предпринимателем, но и также узнали, как действуют мошенники и как защитить себя и свои доходы.

Виртуальные мошенники промышляют тем, что похищают деньги у граждан, привлекая третьих лиц. Это третье лицо - посредник - и становится дропом, то есть человеком, который невольно помогает преступникам обналичить деньги. В зоне риска преимущественно оказываются молодые люди - злоумышленники активно играют на желании молодых заработать самостоятельно и вовлекают их в преступную цепочку.

Как распознать вербовщика в дропперы - актуальную повестку вместе со студентами многопрофильного колледжа им. В.В. Бартенева в областном штабе общественной поддержки разобрала Елена Бобкова, директор по стратегическому развитию и экономико-аналитической работе Высшей школы современного образования, эксперт национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде: «Даже если человек стал дроппером по незнанию, доказать невиновность будет непросто. Дроппер автоматически становится участником мошеннической схемы. Важно не стать цепочкой в преступном звене. За это предусмотрены реальные сроки, штрафы и принудительные работы».

«Я узнал сегодня, что, оказывается, могут просто банально попросить помочь перевести деньги на счет, или снять наличные в банкомате и отдать третьему лицу. А еще вернуть якобы по ошибке перечисленные на карту деньги, - и это тоже карается законом, - поделился студент колледжа Максим Аргасцев. - Своим друзьям обязательно расскажу, что есть такие схемы и надо быть осторожным».

Кроме того, эксперты Высшей школы современного образования продемонстрировали самарским студентам мастер-классы по сборке и разборке оружия, изготовлению окопных свечей, оказанию первой помощи и рассказали о создании сублимированной пищи, который провели доцент, генеральный директор Высшей школы современного образования Игорь Григорьянц и волонтеры Высшей школы.

В выставочной зоне участников мероприятия ждала выставка по истории казачьего костюма и мобильная станция-фотозона «Через три войны». Студентов и гостей Штаба покорили уникальные работы выпускницы института - Ольги Кульборисовой из села Кинель-Черкассы. Благодаря ее умелым рукам и была создана мобильная выставка-музей «История женского казачьего костюма», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"