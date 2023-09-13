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В Сергиевском районе после реконструкции открылась баскетбольная площадка

13 сентября 2023 16:31
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Жители посёлка Суходол просили об этом, когда собирали предложения в народную программу партии и подавали заявки на участие в проекте «Содействие».

Свежая разметка, надёжное ограждение, новые щиты с корзинами и трибуны – баскетбольная площадка в суходольском парке «Реальный мир» теперь выглядит не только по-новому, но и соответствует всем современным стандартам для безопасной, динамичной и, главное, результативной игры.  У местных спортсменов и любителей появилось место, где они могут с пользой для здоровья проводить время и ставить личные рекорды.

«Не уверен, что стану профессионалом баскетбола, но точно знаю, что спорт многое дает и стараюсь спортом заниматься. Хорошо, что есть места, где это может сделать каждый», – поделился школьник Никита Емельянов.

На открытии площадки игроки молодёжной команды баскетбольного клуба «Самара» провели мастер-класс для воспитанников школьных секций по баскетболу. А затем свои умения и навыки продемонстрировали юные баскетболисты из Сергиевского района.

«Мы активно поддерживаем концепцию здорового образа жизни и развитие физкультуры и спорта в нашем регионе. Очень надеемся, что с открытием нового современного объекта еще больше детей включаться в эту командную игру, которая воспитывает волю, характер и стремление к победе», — отметил депутат фракции «Единая Россия» в  Самарской губернской думе Михаил Смирнов, вручая тренерам команд баскетбольные мячи.

Доступ на площадку свободный, заниматься на ней смогут как школьники, так и взрослые.
«Эта площадка вряд ли будет пустовать, сергиевцы любят и умеют играть в баскетбол. Наша команда не раз становилась победителем межрайонных соревнований, мы регулярно проводим турниры, посвященные памятным датам, ребята успешно участвуют в отраслевых спартакиадах, а выпускники играют в баскетбол за команды своих вузов и даже отстаивали честь большого баскетбола в составе сборной России», – рассказал главный тренер районной сборной по баскетболу Андрей Маляев.

Отметим, что очередная спортивная локация появилась в рамках губернаторского проекта «Содействие» при поддержке компании «Газпром межрегионгаз Самара».  Это уже вторая площадка для игры в баскетбол, которая появилась в 14 избирательном округе благодаря усилиям генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Самара», депутата губернской думы Михаила Смирнова: в прошлом году новая современная площадка открылась в Красноярском районе, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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