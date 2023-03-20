В семи муниципалитетах региона будут реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса  

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В этом году в Самарской области в семи муниципалитетах будут реализованы проекты по созданию благоустроенных общественных пространств. Они были отобраны по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Новые парки, скверы и аллеи появятся в Похвистнево, Жигулевске, Нефтегорске, Новокуйбышевске, Кинеле, Сызрани и Октябрьске. Это рекордное число городов-победителей конкурса за все время его проведения. Рекордным станет и объем финансирования этого направления работы.

Об этом шла речь на рабочем совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, конкурс проводится с 2018 года, его организатором является Правительство Российской Федерации. В отборе принимают участие федеральные и региональные исторические поселения, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек. Под проектом создания комфортной городской среды понимается благоустройство территорий общего пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), которое улучшит архитектурный облик поселений, повысит уровень жизни людей, обеспечит условия для полноценного отдыха и здорового образа жизни. Это восстановление дорожных покрытий, озеленение, создание и размещение малых архитектурных форм, восстановление или улучшению фасадов, создание инфраструктуры. В прошлом году по инициативе Президента Российской Федерации условия участия в конкурсе были смягчены, круг участников расширен, проведен дополнительный (седьмой) конкурс, увеличен объем финансирования.

Самарская область активно участвует в конкурсе с начала его проведения. Вопросы создания комфортной и благоприятной городской среды находятся в фокусе внимания Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона. К настоящему времени в регионе успешно реализованы девять проектов-победителей Всероссийского конкурса. Обновленные общественные территории открылись в Отрадном, Октябрьске, Сызрани, Кинеле, Нефтегорске.

Вместе с тем, председатель Правительства региона Виктор Кудряшов неоднократно призывал глав муниципальных образований активнее участвовать в конкурсе, внимательно относиться к качеству подготовки заявок, изучить опыт победителей, привлечь к созданию проектов опытных архитекторов, работы которых уже побеждали в отборах, проанализировать критерии выбора лучших проектов.

«Коллеги, уверен, что потенциал участия региона в этой программе далеко не исчерпан. Конкурс проектов благоустройства в малых городах – один из механизмов, позволяющих сформировать современную и комфортную городскую среду. Мы должны максимально использовать эти возможности, добиваться конкретных результатов в виде побед в конкурсах и обновленных общественных пространств», – отмечал Виктор Кудряшов.

В итоге в прошлом году, по итогам VI и VII Всероссийских конкурсов, были отобраны шесть самарских проектов, и еще один – развитие Монастырской набережной в Сызрани, продолжается с прошлого года.

В прошлом году оформлена береговая часть набережной. Она имеет 2 уровня, почти по километру каждый. Устроена прогулочная зона, велодорожка и амфитеатры. Отсюда открывается великолепный вид на противоположный берег, где стоит Сызранский Кремль. В этом году здесь появятся понтоны на воде.

В Новокуйбышевске жители ждут реновацию парка «Дубки», в Нефтегорске – детского парка (каждая его площадка превратится в одну из планет Солнечной системы). В Кинеле продолжат реализацию концепции «Кинель – город чистых озер», в рамках которой преобразятся привокзальные площади на северной и южной сторонах города. В Похвистнево с нуля построят «Парк ветра» с фонтаном, скейтпарком, памп-треком и причалом для клуба любителей сплавов на байдарках. В Октябрьске новыми видами горожан и гостей города будет радовать одна из главных улиц города – 3-го Октября. Именно ей предстоит стать Александровской аллеей, с которой будет открываться красивый вид на старинный одноименный мост через Волгу. Морквашинский сад-парк в Жигулевске обещает стать точкой притяжения для горожан, жителей окрестностей и туристов.

Виктор Кудряшов обратил особое внимание глав муниципалитетов на необходимость рационального расходования бюджетных средств при реализации проектов, постоянный контроль за соблюдением графика работ и качеством их выполнения.

Фото: пресс-служба правительства СО