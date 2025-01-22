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В селе Старая Рачейка в этом году капитально отремонтируют школу – Вячеслав Федорищев поручил взять этот вопрос на контроль

22 января 2025 16:41
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Завершить ремонт планируется до конца лета, чтобы 1 сентября 2025 года дети пришли в обновленную школу. Сейчас там учатся 105 человек.

В среду, 22 января, на оперативном совещании в Правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев поручил взять на контроль капитальный ремонт общеобразовательной школы в селе Старая Рачейка Сызранского района.

На необходимость ремонта здания школы обратили внимание главы региона родители учащихся. Школе в следующем году исполняется 60 лет – здание старое, протекает кровля, деревянные окна рассохлись.

Как доложил министр образования Самарской области Виктор Акопьян, здание 1966 года постройки, капитального ремонта за это время не было.

Вместе с администрацией района областной минобр ранее направлял заявку для участия в федеральной программе капитального ремонта общеобразовательных организаций. По результатам рассмотрения Министерством просвещения РФ этой заявки было получено субсидирование из федерального бюджета на проведение капитального ремонта здания в 2025 году. «Главой района уже проведены закупочные процедуры, контракт подписан, с 15 марта мы начинаем ремонтные работы. Будут сделаны фасад, кровля, внутренние помещения, системы отопления, водоснабжения, канализации, проведены другие необходимые работы», — сообщил министр.

Завершить ремонт планируется до конца лета, чтобы 1 сентября 2025 года дети пришли в обновленную школу. Сейчас там учатся 105 человек.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

 

Теги: Акценты

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