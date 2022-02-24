В Самарскую область прибыли первые переселенцы из ДНР 

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В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР. Это 63-х летняя семейная пара, которая самостоятельно добралась до нашего региона из Донецка. Людям уже оказана необходимая помощь, в том числе медицинская.

Юрий и Валентина Зайченко (оба - 1958 года рождения) проживали в Донецке, рядом с аэропортом. После объявления всеобщей эвакуации они решили покинуть ДНР самостоятельно. Изучив информацию о регионах РФ, где готовы принять переселенцев, и с учетом наличия билетов в продаже, поездом добрались до Самары. По прибытию семейной паре была оказана помощь, их разместили в один из пунктов временного размещения (ПВР), который базируется в лагере «Космос-2» (Красноярский район). Переселенцы прошли медицинское обследование, получили помощь по всем миграционным и юридическим вопросам. Сейчас Юрий и Валентина Зайченко находятся под контролем медиков, специалистов социальных служб, проживают в комфортном номере, организовано питание.

«У нас всё очень отлично! С нами как с детками обращаются - с любовью и заботой. Спрашивают про настроение. В такие минуты даже забываешь, как всё сейчас там. У меня муж перенес инсульт и тяжело переболел короновирусной инфекцией. Почти 1,5 месяца он был на кислороде. Врачи говорили, что шансы выжить - 50 на 50. Сегодня здесь мы прошли полный медицинский осмотр. И нас обрадовали, что у мужа сейчас состояние хорошее», - рассказала Валентина Зайченко.

Всего в Самарской области подготовлено 4 ПВР. Помимо «Космоса – 2» это базы отдыха «Дубки» (Самара) и «Волжанка» (п.Волжский), санаторий «Колос» (Кинель-Черкасский район). Накануне готовность ПВР и ответственных служб проверил Губернатор Дмитрий Азаров. Подготовлены комфортные номера для проживания, организовано питание, будет обеспечен образовательный процесс и досуг детей, которые составят примерно половину от всех ожидаемых переселенцев. Глава региона обратил особое внимание на условия проживания детей, создания им комфортной и безопасной обстановки. В ПВР будут учтены все потребности пожилых лиц и людей, имеющих какие – либо заболевания или ограничения здоровья. Готовность помочь прибывающим с Донбасса людям высказали многие жители региона, общественные организации. Глава Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил и обратился ко всем землякам, подчеркнул, что умение объединяться ради помощи людям в трудную минуту - всегда была неотъемлемой чертой его земляков, жителей региона.

«Сегодня, я уверен, все российское общество объединилось вокруг решения Президента страны Владимира Владимировича Путина поддержать жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые хотят одного - сохранить свою жизнь, свои традиции, свой отчий дом, иметь право жить на родной земле», - убежден Дмитрий Азаров.

Напомним, на днях Герой России, генерал армии Александр Баранов предложил создать внепартийную общественную организацию по оказанию помощи Донбассу. Дмитрий Азаров предложение одобрил и вышел с инициативой о том, что это патриотическое движение должно стать всероссийским и поддержать решения Президента России Владимира Путина.

Также напомним, что для помощи всем прибывающим из ДНР и ЛНР в Самарскую область работает «горячая линия» министерства социально-демографической и семейной политики региона: 8 800 100 56 61.