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В самарской поликлинике Снегурочка дарила подарки самым смелым детям

6 декабря 2023 18:37
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Единороссы Ленинского района Самары достойно завершили добрую предновогоднюю акцию.

 

Сегодня в Самарской городской поликлинике № 3 после прививок никто не плакал. Ведь каждого юного пациента после процедуры встречала настоящая Снегурочка и дарила подарки за смелость.

«Прививки нужны и важны, но родителям иногда очень тяжело уговорить деток на такие подвиги и объяснить. Мы стараемся рассказать всем - и взрослым, и детям, что вакцина поможет не заболеть, а после каждой болезненной и неприятной процедуры ребёнка ждет подарок за храбрость из нашей «Коробки». Мы верим, что радость от полученного подарка и хорошее настроение помогают детям быстрее выздороветь и легко переносить самые неприятные процедуры в больнице», - рассказала исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Ленинского района Лидия Ливицкая.

«Коробка храбрости» наполнена игрушками, наборами для творчества, детскими книгами и альбомами для раскрашивания. Они предназначены для маленьких пациентов самарских больниц. В этот раз по просьбе родителей подарки из «Коробки храбрости» достались маленьким  пациентам, которые сделали манту и прививки в процедурном кабинете.

«Спасибо огромное за такую акцию! Первый раз ребёнок не плакал на уколах, Светочке было очень интересно, какой подарок ей дадут. Прививку она даже не заметила, так спешила выйти побыстрее», - рассказала мама Светланы.

Напомним, что акция «Коробка храбрости»  направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение или сложные медицинские процедуры в учреждениях здравоохранения и хосписах. «Коробки Храбрости» собирали во всех местных отделениях партии. Акция завершилась 1 декабря и подарки для юных пациентов  теперь передают в детские клинические больницы и стационары Самарской области.  Часть подарков по просьбе медиков и родителей  переданы в процедурные кабинеты городских поликлиник, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Источник фото: Алена Славина

Теги: Единая Россия Самара

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