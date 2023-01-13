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Итоги реализации программы по предоставлению жилья этой льготной категории граждан подвели на совещании в Правительстве региона.
В Самарской области жильем будет обеспечено рекордное количество детей-сирот
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В Самарской области жильем будет обеспечено рекордное количество детей-сирот

13 января 2023 16:58
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Итоги реализации программы по предоставлению жилья этой льготной категории граждан подвели на совещании в Правительстве региона.

По итогам 2022 года в Самарской области жильем будет обеспечено 957 детей-сирот. Это рекордное количество за все время действия программы по предоставлению жилья этой льготной категории граждан. Итоги реализации программы подвели на совещании в Правительстве Самарской области, которое провел первый вице-губернатор – глава регионального кабмина Виктор Кудряшов.

Самарская область в начале года взяла на себя обязательство обеспечить жильем 891 льготополучателя этой категории. Это значительно превышало цифры предыдущего, 2021 года, когда детям-сиротам было передано порядка 600 квартир.

На эти цели в бюджете 2022-го года было предусмотрено 2,38 миллиарда рублей.  План был выполнен, были привлечены дополнительные источники финансирования. Итогом станет предоставление жилья уже для 957 льготников. 732 из них уже получили ключи от квартир и до конца прошлого года стали новоселами. Остальных это приятное событие ожидает до конца января.

Темпы обеспечения жильем детей-сирот в Самарской области растут год от года. За период с 2018 по 2021 годы свой дом обрели 2706 льготников этой категории. Предоставление жилья детям-сиротам является одним из приоритетных направлений работы Губернатора и Правительства региона.

«Участие государства в судьбе детей-сирот – залог их дальнейшей полноценной жизни в обществе. Свое жилье – это основа для успешной, самостоятельной жизни, для создания семьи. Мы с вами не раз встречались с ребятами, которые уже получили это жилье, и видим, что это колоссальный импульс развития в судьбе человека», – подчеркивал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

План по обеспечению жильем детей-сирот в минувшем году выполнялся в сложных условиях: рост стоимости квадратного метра жилья, особенно в первом полугодии, привел к дефициту готовых квартир на рынке. Правительство региона оперативно реагировало на сложившуюся ситуацию, искало и находило новые инструменты для выполнения этой задачи, стимулировало муниципалитеты к поиску решений. Для городов и районов было увеличено финансирование, изменена стоимость квадратного метра жилья, приобретаемого в рамках госпрограмм.

«В минувшем году мы, безусловно, справились с этой задачей, – отметил Виктор Кудряшов. – Главы муниципальных образований активно работали с застройщиками, были применены новые механизмы взаимодействия с участниками строительного рынка: возможность приобретать жилье для социальных нужд у единственного поставщика, заблаговременное заключение контрактов с застройщиками, авансирование 100%-ной стоимости жилья и другие меры. Результатом стало рекордное число квартир, приобретенных для детей-сирот в 2022 году».

Кроме того, в минувшем году в регионе впервые был внедрен вариант обеспечения детей-сирот жильем с помощью жилищных сертификатов. Сертификат дает льготникам еще более широкие возможности по выбору и приобретению жилья: они могут не только самостоятельно выбрать жилое помещение на рынке, но и муниципалитет для проживания, использовать для приобретения жилья дополнительно материнский капитал или личные средства. По итогам года, 24 льготникам из числа детей-сирот были вручены такие сертификаты.

 

Фото:   ru.freepik.com

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