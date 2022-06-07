В Самарской области вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим с Донбасса

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Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области в торжественной обстановке вручили паспорта граждан Российской Федерации молодой маме и 83-летней пенсионерке, прибывшим с Донбасса.

В торжественной обстановке женщины с гордостью и волнением произнесли слова присяги. После чего врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров вручил им важный и столь долгожданный документ – паспорт гражданина Российской Федерации.

83 - летняя Лидия Андреевна прибыла в областную столицу совсем недавно, но на всем пути следования ей была оказана помощь как с организацией места пребывания, так и с оформлением необходимых документов. Она искренне поблагодарила всех, кто помог ей преодолеть тяжелый 8-летний путь к заветной мечте – получению гражданства Российской Федерации.

Молодая мама Юлия Сергеевна приехала в Управление миграции со своей 4-летней дочкой Мирославой для получения документа. Пока девочка эмоционально рассказывала о своей жизни сотрудникам УВМ, которые угостили ее чаем и конфетами, мама с заметным волнением и трепетом рассказала, как благодарна за поддержку и гостеприимство принимающей стороны и отметила, что уже успела посетить с ребенком несколько туристических точек Губернии.

«В моих дальнейших планах искупаться в Волге, трудоустроится и определить дочь в детский сад», - гордо ответила Юлия Сергеевна