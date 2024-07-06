В Самарской области в сентябре будет открыта масштабная выставка «Самара»

157

В субботу, 6 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в Москве принял участие в церемонии благодарности всех, кто работал на Международной выставке-форуме «Россия» — представителей регионов, федеральных органов власти, общественных организаций и корпораций, средств массовой информации.

В рамках нее глава региона анонсировал, что в сентябре в Самаре будет открыта масштабная выставка, посвященная истории и развитию области.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, выступая перед участниками церемонии, отметил, что Выставка «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест на планете.

«Знаете, я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — подчеркнул Сергей Кириенко и вручил награды представителям регионов, чьи стенды были представлены в Павильоне № 75.

За время работы Выставки более 18 миллионов человек смогли увидеть достижения регионов нашей великой страны, отечественных компаний и корпораций, познакомились с передовыми технологиями и традициями. Секрет такого успеха – качество.

На церемонии памятную статуэтку вручили Самарской области. Наш региональный стенд, выполненный в форме ладьи, привлекал внимание посетителей Выставки с первых дней ее работы. На нем проходили квизы и викторины с розыгрышем призов, лекции и мастер-классы от специалистов из разных отраслей экономики, творческие встречи с известными жителями региона. Напомним, в рамках работы Выставки «Россия» стенд был признан лучшим просветительским проектом.

Глава региона Вячеслав Федорищев, выступая на церемонии награждения, подчеркнул, что Выставка вызвала большой интерес у молодежи.

«Упоминание выставки «Россия» стало нормой в любом обсуждении с молодёжью. Молодые люди говорят: мы познакомились на выставке «Россия» и работаем сейчас вместе», - рассказал руководитель области.

Также Вячеслав Федорищев сообщил, в сентябре в Самаре начнет свою работу масштабная выставка о Самарской области. Глава региона пригласил жителей всей страны приехать в регион.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки для гостей организована культурная, деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

Фото: пресс-служба правительства СО