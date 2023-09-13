В Самарской области успешно реализуются национальные проекты и госпрограммы

107

Во вторник, 12 сентября 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и отдельных муниципальных образований. Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, выполнение задач национальных проектов и госпрограмм. Ключевой темой совещания стало рассмотрение хода строительства социально значимых объектов.

Перед тем, как приступить к рассмотрению повестки дня, председатель областного Правительства поздравил коллег с успешным завершением избирательной компании по выборам Губернатора Самарской области.

«Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров получил поддержку абсолютного большинства избирателей. Глава региона поблагодарил всю команду за активную работу в течение этих шести лет. Такой результат на выборах – это очень серьезная оценка нашей работы. Я тоже хочу поблагодарить вас за то, что мы добиваемся таких результатов, исполняем те задачи, которые ставит перед нами Президент страны, Правительство Российской Федерации, Губернатор региона. Для нас, безусловно, выборы стали важным этапом. Благодаря доверию людей, которое было оказано Губернатору и всей нашей команде на прошедших выборах, у нас впереди еще много задач: и по завершению планов текущего года, и по обновлению стратегии социально-экономического развития региона, реализации приоритетных проектов, привлечению государственных и частных ресурсов на эти цели. Это задачи очень непростые, и они под силу только профессиональной команде, которую собрал Губернатор», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

В ходе совещания участники оценили оперативную обстановку на территории области. Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что за период с 28 августа чрезвычайных ситуаций в регионе зарегистрировано не было. В период проведения выборов ЧП на избирательных участках также не зафиксировано. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Уровень воды реки Волга у города Самара составляет 28,23 метра по Балтийской системе высот, у верхнего бьефа – 50,57 метра. За указанный период было зарегистрировано три низовых лесных пожара. Четвертый класс пожарной опасности сохраняется в трех муниципальных районах, в остальных муниципалитетах установлен 2-й класс.

Участники совещания обсудили динамику исполнения национальных проектов. Этот вопрос постоянно находится на контроле Правительства региона.

«По абсолютному большинству государственных программ национальных проектов мы идем темпами значительно лучше, чем большинство регионов нашей страны. На недавнем штабе по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина Самарская область была названа в числе тройки регионов с наилучшими показателями исполнения. Динамика по исполнению нацпроектов у нас даже несколько лучше, чем в прошлом году, и из почти двухсот показателей, которые находятся у нас на контроле, мы видим риски буквально по 4-5 показателям. Они также не выпадают из сферы нашего внимания», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Один из таких показателей – число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Как сообщили на совещании, по сравнению с прошлым годом в Самарской области снизилось число жертв ДТП, но руководство региона стремится достичь большего прогресса в этом направлении.

«В ближайшее время на вооружение нашего государственного предприятия «АСАДО» поступит несколько десятков единиц современной техники – чтобы еще лучше содержать дороги и в период неблагоприятных погодных условий не допускать дорожно-транспортных происшествий, тем более с тяжкими последствиями», – сообщил первый вице-губернатор.

Председатель областного Правительства также отметил, что в этом году будет выполнен масштабный план по вводу в эксплуатацию жилья: к концу декабря регион планирует завершить строительство 2,192 миллиона квадратных метров.

«В Самарской области план по вводу жилья существенно – почти на треть – больше, чем в регионах, сопоставимых с нами по численности населения, например, в Нижегородской или Челябинской областях. Этот план будет реализован. Объемы строительства жилья у нас очень приличные, – отметил председатель регионального кабмина. – Способствует этому и возрастающий спрос на льготную ипотеку: за восемь месяцев этого года ипотечных кредитов жители области взяли почти на 65% больше, чем в прошлом году».

Также в губернии намерены досрочно ввести в эксплуатацию ряд социальных объектов, которые находятся в стадии строительства и, по плану, должны быть сданы в конце года. Как сообщил Виктор Кудряшов, на два месяца раньше срока запланирована сдача в эксплуатацию футбольного манежа рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена», в ближайшее время откроются новая поликлиника в «Волгаре» и бассейн в Куйбышевском районе Самары, Южный пансионат для ветеранов в Пестравском районе, школа в Тимофеевке Ставропольского района, детский сад в Промышленном районе Самары.

«Еще целый ряд объектов находятся в завершающей стадии готовности. Надеюсь, что в декабре мы введем в эксплуатацию еще одну крупную школу в «Волгаре». В целом со всеми задачами мы справляемся. Кроме того, большое количество переходящих объектов мы откроем уже в следующем году. Это также несколько школ, пансионат для инвалидов и ветеранов в Самаре на Восьмой просеке, объекты в Тольятти, Сызрани и других муниципалитетах. Будет введена в эксплуатацию вторая очередь Тольяттинской набережной, и мы приступим к реконструкции ее третьей, завершающей очереди», – сообщил о планах глава регионального кабмина.