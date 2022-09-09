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В Самарской области стартовали дополнительные выборы депутата Самарской Губернской Думы седьмого созыва по Красноярскому одномандатному избирательному округу № 14 и дополнительные выборы депутатов представительных органов 34 муниципальных образований Самарской области.

Внимание многих избирателей привлечено к избирательному округу № 14. Округ № 14 включает в себя четыре муниципальных района – Красноярский, Сергиевский, Елховский, Кошкинский.

В Сергиевском районе три дня выборов решили совместить с просветительской деятельностью. Жители муниципалитета смогут не только реализовать свое избирательное право, но и прикоснуться к истории нашей страны, ее прошлому и настоящему.

В первый день голосования на территории, прилегающей к избирательному участку №3404, открылась выставка, на которой представлены предметы времен Великой Отечественной войны, найденные поисковым отрядом "Подвиг", созданным жителями района, а также современная военная атрибутика.

«Идея организовать выставку на территории перед избирательным участком продиктована временем. Выбор именно этого участка связан с тем, что на нем большое количество избирателей, среди которых много впервые голосующих», -рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Сергиевского района Евгений Гришин.

Проголосовать жители 14 округа и еще 34 муниципальных образований могут 9, 10 и 11 сентября с 8 утра до 8 вечера.

Фото: Избирательная комиссия СО