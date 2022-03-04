В Самарской области станет больше министров

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В Самарской области появится еще один министр. Он будет курировать развитие туризма. Законопроект об этом передал на рассмотрение регионального парламента губернатор Дмитрий Азаров.

Согласно документу, департамент туризма выведут из структуры Министерства культуры Самарской области. При этом его преобразуют. Появится Министерство туризма Самарской области.

— Сейчас туризм является одной из наиболее развивающихся и перспективных отраслей экономики, которая играет большую роль в развитии Самарской области. У департамента большие задачи по развитию туризма, природных территорий, в том числе нацпарков «Самарская Лука» и «Бузулукский бор», Жигулевского заповедника. Также он принимает участие в программах по поддержке турбизнеса, проводит аттестацию экскурсоводов и гидов. Преобразовать департамент в отдельное министерство нужно, чтобы более четко разграничить полномочия, — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Если депутаты поддержат изменения, то Министерство туризма Самарской области станет главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на развитие отрасли, и будет отвечать за исполнение госпрограмм в этой сфере.

За последние годы туристический поток в Самарскую область увеличился. Да и задерживаются гости здесь надолго. Посмотрите, какие интересные места можно посетить в регионе, пишет 63.ру.