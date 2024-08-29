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Вячеслав Федорищев и Юрий Борисов обсудили развитие ракетно-космической отрасли.
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Вячеслава Федорищева и главы Госкорпорации «Роскосмос»
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В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Вячеслава Федорищева и главы Госкорпорации «Роскосмос»

29 августа 2024 14:19
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Вячеслав Федорищев и Юрий Борисов обсудили развитие ракетно-космической отрасли.

В Самарской области состоялась двусторонняя встреча врио губернатора Вячеслава Федорищева и генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова.

Мероприятие стало частью программы рабочего визита делегации Роскосмоса в Самарский регион, во время которого глава Госкорпорации посетил ракетно-космический центр «Прогресс» и Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева.

Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета при Президенте РФ по направлению «Промышленность», отметил, что вопросы функционирования флагманского предприятия ракетно-космической отрасли – АО «РКЦ «Прогресс» и разработки национального проекта «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и перспективу до 2036 года» обсуждались неоднократно.

«Уверен, сегодня мы найдем решения, которые позволят предприятию с его и так достаточно высокой загрузкой, высокой производительностью быть еще сильнее, – подчеркнул руководитель области. – И самое главное – по линии комиссии Госсовета мы готовы вырабатывать вместе с вами те решения, которые необходимы для развития отрасли, и доводить их до федерального Правительства с тем, чтобы они были приняты».

Глава Госкорпорации акцентировал, что одну из решающих ролей в национальном проекте играет АО «РКЦ «Прогресс».

Отметим, предприятие входит в состав Госкорпорации «Роскосмос» и является одним из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения и пилотируемых кораблей типа «Союз».

Ключевым вопросом обсуждения стало создание нового космического ракетного комплекса «Амур-СПГ». Государственный контракт на разработку технического проекта на перспективный комплекс «Амур-СПГ» был подписан марте 2023 года, его головным исполнителем определен РКЦ «Прогресс».

«РКЦ «Прогресс» – одно из ведущих предприятий отрасли. Загрузка предприятия большая и коллектив отлично справляется с поставленными задачами. Сегодня перед «Прогрессом» стоят важные стратегические задачи по созданию перспективного носителя по проекту «Амур-СПГ». Это инновационная разработка, требующая огромного внимания и отдачи», – отметил Юрий Борисов.

Ракета-носитель «Амур» – двухступенчатая, выполнена по тандемной схеме с первой ступенью многоразового использования и возможностью пуска в одноразовом исполнении. В качестве компонентов топлива ракеты «Амур» будут использоваться сжиженный природный газ и жидкий кислород.

Также на встрече стороны обсудили вопрос сотрудничества Самарского региона и Роскосмоса по внедрению гражданской продукции, в частности трамваев. «У нас есть завод в Усть-Катаве, который может поставить необходимое количество трамваев для обновления парка. Трамваи пользуются хорошей репутацией», – предложил генеральный директор Госкорпорации.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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